Beleidigt und bedroht - Von 3,2 auf 0,7 Promille - Einbrecher verwirrt Bewohner

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Beleidigt und bedroht

Eskaliert ist Dienstagabend ein eigentlich recht harmlos anklingender Sachverhalt in Jena. Die Beamten wurden zur Klärung einer Ruhestörung in der Ernst-Zielinski-Straße gerufen. In der Wohnung befanden sich drei Personen. Diese waren, vermutlich durch ihre Alkoholisierung, recht unkooperativ und auch ungehalten den Beamten gegenüber. Dies gipfelte in verschiedenste Beleidigungen und Bedrohungen des 29-jährigen Wohnungsinhabers in Richtung der Beamten sowie dem Versuch eines Angriffs. Dieser konnte jedoch abgewehrt werden.

Aufgrund des Allgemeinzustandes des Wohnungsinhabers wurde ein Arzt hinzugezogen. Dieser brachte den jungen Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Anwesenden verließen ebenso die Wohnung und begaben sich nach Hause. Neben den Straftaten wird auch der Verstoß gegen die aktuelle Allgemeinverfügung der Stadt Jena geahndet.

Einbrecher verwirrt Hausbewohner

Mittwochmorgen informierte ein Hausbewohner der Bad Klosterlausnitzer Birkenlinie die Polizei. Grund war, dass sein Keller aufgebrochen wurde. Augenscheinlich fehlte zwar nichts, jedoch deponierte der unbekannte Täter ein Fahrrad, welches normalerweise im Gemeinschaftskeller steht, im Keller. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Fensterscheibe beschädigt

Mittwochmorgen teilten Zeugen mit, dass Fensterscheibe der Mensa im Jenaer Philosophenweg beschädigt worden sei. Unbekannte hatten zwischen Dienstag und Mittwoch die Außenverglasung eines Fensters mit einem unbekannten Gegenstand zerstört. Der Schaden wird auf ca. 400,- Euro beziffert.

Erst 3,2 Promille, dann noch 0,7 Promille

Dass man sich nicht alkoholisiert hinters Steuer setzen sollte, egal wie viel oder wenig Alkohol man getrunken hat, bewies Dienstag gegen 18.30 Uhr dieser Vorfall in Hermsdorf. Zeugen informierten eine Streifenwagenbesatzung, welche sich auf einem Parkplatz in der Erich-Weinert-Straße befand. Diese hatten beobachtet, wie der Fahrer eines Peugeot aus einer Parklücke ausparkte, gegen einen ebenso geparkten Volvo stieß und sich pflichtwidrig entfernte.

Beamten konnten das Verursacherfahrzeug in der Nähe stoppen. Da der 57-jährige Fahrer nicht nüchtern schien, erfolgte ein Atemalkoholtest. Hier staunten beide Parteien nicht schlecht, als das, doch sehr sensible, Gerät einen Wert von 3,19 Promille anzeigte. Kurz darauf erfolgte daher ein zweiter Test. Hier relativierte sich der Wert auf 0,72 Promille. Als Grund für die doch recht hohe Differenz gab der Mann an, dass er kurz vor Fahrtantritt 0,3 Liter hochprozentigen Alkohol zu sich genommen hatte, was den hohen Wert zu Beginn erklärte. Eine Blutentnahme wird für Klarheit sorgen. Nicht relativiert hatte sich jedoch laut Polizei die Straftat, wegen der er sich verantworten muss.

Mit 1,5 Promille gestoppt

Gegen 21.30 Uhr Dienstag ein 32-jähriger Fahrer eines Audi in Bürgel kontrolliert. Da deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum bestanden, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Das Gerät zeigte 1,52 Promille an. Eine Blutentnahme sowie, die Untersagung der Weiterfahrt sowie eine entsprechende Anzeigenfertigung waren die logischen Konsequenzen.

