Benefizaktion fürs Hospiz Jena startet: Jena-Kalender erscheint auch für 2022

Jena. Nach dem Erfolg der Benefizaktion fürs Hospiz Jena ist in diesem Jahr die Fortsetzung geplant.

Nach dem Erfolg im vorigen Jahr erscheint auch für 2022 der Benefizkalender „Jena – die Stadt von ihren schönsten Seiten“, unter anderem mit diesem herbstlichen Motiv der Perückensträucher, die mit ihrer Farbenpracht viele Menschen ins Mühltal oberhalb der Papiermühle in Jena-West locken.

Neben den gewohnten Formaten A2 und A3 ist eine Version als Tischkalender im Format A5 geplant. Alle Kalendervarianten erscheinen Anfang September. Mit dem Erlös unterstützt die Ostthüringer Zeitung das stationäre Hospiz in Lobeda. Unternehmen, die Kalender als Präsente für Mitarbeiter oder Kunden bestellen möchten, haben jetzt die Gelegenheit dazu – weitere Informationen erhalten Interessenten per Mail unter chefredaktion@otz.de

Kalender-Aktion und Ausstellung in Goethe Galerie

Im vergangenen Jahr hatte die von den Stadtwerken Jena unterstützte Benefizaktion einen Gesamterlös von 8400 Euro eingebracht. Neben dem Erlös aus dem Kalenderverkauf flossen in diese Summe auch die Einnahmen aus der Bilderversteigerung nach der Ausstellung in der Goethe Galerie ein.

Das Geld unterstützt das stationäre Hospiz in Jena-Lobeda. Die Einrichtung betreut schwerkranke Menschen in ihren letzten Lebenstagen, um ihnen einen würdigen Abschied zu ermöglichen. Die Krankenkassen übernehmen 95 Prozent der Kosten. Die übrige Summe muss das Hospiz über Spenden selbst akquirieren. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Hospiz derzeit auf besondere Unterstützung angewiesen.

Die Hospiz-Verantwortlichen hoffen deshalb darauf, dass der Kalender „Jena 2022 – die Stadt von ihren schönsten Seiten“ wieder so gut beim Publikum ankommt wie im vergangenen Jahr. Auch eine Ausstellung mit einer Versteigerung in der Goethe Galerie ist wieder in Arbeit. Diese findet voraussichtlich Anfang Oktober in dem Einkaufszentrum statt und bietet neben spannenden Jena-Einblicken auch wieder die Möglichkeit, besondere Blicke auf Jena zu ersteigern.

Jena in 1000 Teilen – Puzzle erscheint zum OTZ-Jubiläum