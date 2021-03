Beratung für Schulabgänger per Telefon

Jena. Berufsmessen finden nicht statt - die Stoy-Schule in Jena bietet deshalb telefonische Beratung zu weiterführenden Schulformen an.

Am Dienstag, 23. März, bietet die Karl-Volkmar-Stoy-Schule in Jena in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr eine Telefonsprechstunde zur weiterführenden Ausbildung für junge Leute mit Haupt- und Realschulabschluss an, die sich für das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung interessieren.

Die Berufsfachschule bietet für Bewerber mit Hauptschulabschluss einen zweijährigen Bildungsgang mit abschließender Realschulabschlussprüfung an. An der Fachoberschule können Jugendliche mit Realschulabschluss ebenfalls in zwei Jahren die Fachhochschulreife erwerben. Für Bewerber, die bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung besitzen, verkürzt sich die Dauer auf ein Jahr.

An der Höheren Berufsschule kann der Beruf des Staatlich geprüften kaufmännischen Assistenten erlernt werden, unter bestimmten Voraussetzungen wird zusätzlich die Fachhochschulreife erworben. Anmeldeschluss ist jeweils der 31. März. Danach können nur noch eventuell frei gebliebene Restplätze vergeben werden.

Beratung wird angeboten für Berufsfachschule (03641/45 36 30), Höhere Berufsfachschule (03641/ 45 36 31) und Fachoberschule (03641/45 36 12).