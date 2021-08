Berührend: Solar-Porträts in Großlöbichau

Großlöbichau. Vernissage mit Fotografen in Großlöbichau

„Es werde Licht!“ Solar-Portraits des Spaniers Rubén Salgado Escudero sind ab Sonntag, 5. September, in der Sankt Bartholomäus-Kirche in Großlöbichau zu sehen. Der Fotograf ist zur Vernissage um 16 Uhr anwesend.

Seine Fotos entstanden in Ländern, in denen es noch keine flächendeckende Versorgung mit elektrischem Strom gibt – weltweit leben heute 759 Millionen Menschen so. Während seines zweieinhalbjährigen Arbeitsaufenthaltes in Myanmar entdeckte Salgado Solarpanele auf den Dächern und suchte das Gespräch mit den Menschen. Er wollte wissen, wie sich ihr Leben mit dem Solarlicht verändert hat. Weil er sein Blitzlicht vergessen hatte, fotografierte Menschen nach Einbruch der Dunkelheit mit einer Solarlampe als einziger Lichtquelle. Daraus entstand ein ästhetisches Prinzip. Die UN förderte das Projekt „Solar-Portraits“. Die Kunstwerke seien anrührend, aber geben auch Einblicke, verschaffen Klarheit und faszinieren, teilen die Veranstalter mit.

Vernissage am Sonntag, 5. September, 16 Uhr (Einlass 15 Uhr), Dorfstraße Großlöbichau. Die Schau läuft bis zum 28. November 2021: Sa 13–18 und So 11–18 (Kirche ist geöffnet), Mo–Fr 11–18 h Rufbereitschaft (Telefonnummer an der Kirchentür). Eintritt frei.