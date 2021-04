Beschädigte Autos in Lobeda-Ost - Jugendliche mit illegaler Spritztour

Jena Außerdem bediente sich ein Mann in einem Supermarkt. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena.

Am Montagmorgen haben zwei Frauen Schäden an ihren Autos im Bereich Lobeda-Ost in Jena festgestellt. Bei einem Wagen, der auf einem Grundstück in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellt war, haben der oder die Täter die Scheibe der Fahrertür beschädigt und den Seitenspiegel abgetreten.

Das andere Auto, das in der Otto-Militzer-Straße geparkt war, wurde laut Polizeiangaben ebenfalls im Bereich der hinteren Scheibe der Beifahrertür angegriffen. Die Unbekannten durchwühlten zudem das Fahrzeug, wurden dabei aber scheinbar nicht fündig, da nach aktuellem Stand nichts entwendet wurde.

Mann bedient sich in Supermarkt

Ein 30-Jähriger hatte am Montagabend scheinbar zu großen Appetit. Wie die Polizei mitteilte, begab sich der Mann in einen Supermarkt in der Ziegenhainer Straße in Jena und bediente sich fleißig in den Regalen. Durch Angestellte wurde der 30-Jährige dabei ertappt, wie er die Waren öffnete und vor Ort verzehrte.

Als er darauf hingewiesen wurde, dass dies nicht erlaubt sei, entgegnete der Mann, dass er weder Ausweisdokumente noch Bargeld bei sich führt. Er wollte aber sofort los laufen, seine Dokumente holen und innerhalb von 15 Minuten wieder zurück sein. Dies weckte das Misstrauen der Angestellten, welche die Polizei hinzuriefen. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen und die Anzeigenaufnahme beendet waren, wurde der Mann, zumindest satt, entlassen.

Jugendliche mit illegaler Spritztour

Bereits am 31. März 2021 konnten zwei Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie in der Alfred-Diener-Straße in Jena mit einem Motorroller des Jenaer Nahverkehrs umher fuhren. Laut Polizeiangaben waren sie dabei weder mit einem Helm geschützt, noch mit Mund-Nasenschutz bekleidet und fuhren mit sehr rasanter Fahrweise umher.

Zudem lag zu diesem Zeitpunkt keine Anmietung des Rollers vor, sodass die unbekannten Jugendlichen diesen unberechtigterweise nutzten. Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, ließen die Täter den Roller an Ort und Stelle stehen und flüchteten zu Fuß. Als jedoch die Verantwortlichen des Jenaer Nahverkehrs am Folgetag den Roller abholen wollten, war dieser komplett mit blauer Farbe besprüht. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen muss nun geklärt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich unter Telefon: 03641-810 oder per Mail ED.ID.Jena@polizei.thueringen.de melden können.