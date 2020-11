Bestandsaufnahme an Flüssen und Bächen im Revier

Die Bilder der verheerenden Überschwemmungen in den Städten und Gemeinden in Ostthüringen im Juni 2013 sind bei vielen Menschen verblasst. Doch die Folgen des damaligen Jahrhundert-Hochwassers sind längst nicht überall geheilt, manche Hochwasserschutzmaßnahme ist noch im Bau.

Dass selbst kurze, heftige Regengüsse sich zu folgenschweren Unwettern auswachsen können, haben beispielsweise die Anwohner in Nerkewitz im Sale-Holzland-Kreis erst in diesem Frühjahr erfahren müssen. Die von den Feldern ins Tal strömenden Wassermassen hatte der Bach in Nerkewitz nicht mehr fassen können, der halbe Ort wurde überschwemmt.

Gebiet von mehr als 93.000 Hektar

„Hier Abhilfe zu schaffen, dass so etwas nicht wieder passiert, ist schwierig“, sagt Tobias Otto. Doch unversucht will der Verbandsingenieur des Gewässerunterhaltungsverband Untere Saale/Roda es nicht lassen. Das Gutachten eines Fachingenieurbüros soll die örtlichen Gegebenheiten untersuchen und beispielsweise berechnen, welche Wassermassen bei welchen Starkregenereignissen auftreten könnten. Auf Basis dieser Erkenntnisse wollen sich die Fachleute Gedanken über mögliche Gewässer-Maßnahmen machen.

So wie im Fall Nerkewitz sind die Mitarbeiter des Gewässerunterhaltungsverbands Untere Saale/Roda, der am 1. Januar 2020 seine Tätigkeit aufgenommen hat, derzeit überall im Verbandsgebiet dabei, Bestandsaufnahmen zu machen. Und das ist keine Kleinigkeit bei 107 Mitgliedsgemeinden in einem Gebiet von mehr als 93.000 Hektar – von Rudolstadt über Kahla und bis Dornburg-Camburg, von Milda und Reinstädt bis Eisenberg und Hermsdorf. „In diesem Gebiet tragen wir Verantwortung für rund 900 Kilometer Gewässer 2. Ordnung, also Fluss- und Bachläufe. Aber auch für die Bauwerke in den Gewässern sowie für Hochwasserschutzanlagen“, ergänzt Otto. Für jedes Gewässer müsse ein Unterhaltungsplan erstellt werden, der Pflegemaßnahmen und auch ökologische Aspekte enthält, denn Aufgabe der Verbandstätigkeit sei auch, die ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer zu erhalten und sie so zu gestalten, dass Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden können.

Halten die Fäden des neu gegründeten Verbandes zusammen, der für Gewässer 2. Ordnung in 107 Gemeinden und Städten an Saale und Roda verantwortlich zeichnet: Verbandsingenieur Tobias Otto, Geschäftsführer Uwe Feige, Verbandsmeisterin Sindy Lachmann, Christa Wegner, Kaufmännische Leiterin, und Sachbearbeiterin Christine Richter (von rechts) Foto: Angelika Schimmel

Dafür haben die Bürgermeister der Gemeinden dem Verband in den letzten Monaten wichtige Zuarbeit geliefert, jetzt sind die sechs angestellten Flussarbeiter, der Verbandsingenieur und seine Verbandsmeisterin Sindy Lachmann in den Gemeinden unterwegs, um die Örtlichkeiten in Augenschein zu nehmen und mit den Akteuren vor Ort Details zu besprechen. „Angefangen haben wir damit in der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal, nach und nach werden wir alle Gemeinden abarbeiten“, sagt Otto. Bis August nächsten Jahres sollen die Gewässerunterhaltungspläne fertig sein, ergänzt Lachmann. Für die Stadt Jena liegen solche Pläne für die 46 Gewässer im Stadtgebiet bereits vor, Gewässerunterhaltung lag hier in der Vergangenheit schon in der Hand des Kommunalservice, dessen Chef Uwe Feige auch die Geschäftsleitung des GUV Untere Saale/Roda inne hat.

Parallel zur konzeptionellen Arbeit laufen Pflegemaßnahmen wie aktuell in Laasdorf, wo die Flussarbeiter Kopfweiden verschneiden. In Hellborn musste nach einem Starkregen eine Böschung gesichert werden. „Zudem sind solche Städte wie Kahla und Stadtroda oder die nördliche Leutra in Jena Schwerpunkte unserer Arbeit, in denen es durch enge Ortslagen bei Unwettern schnell Probleme geben kann“, ergänzt Feige.

Kooperation mit Akteuren vor Ort

In allen Städten und Gemeinden, darauf legt Feige Wert, sei man auf die Kooperation mit den Akteuren vor Ort angewiesen. Erstens hätten Gemeindearbeiter oder Bauhofmitarbeiter die Ortskenntnis und Erfahrung, wo gefährliche Situationen entstehen könnten. Und zweitens seien sie viel schneller vor Ort als die Flussarbeiter des Verbandes. „Auch wenn wir nach den Vorstellungen des Landes ein autark arbeitender Verband sein sollen, plädiere ich für eine gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Gemeindearbeitern“, sagt Feige. Für ihn steht fest: Gewässerpflege und -unterhaltung kann nicht in Gemeindegrenzen gedacht werden. „Wenn wir verhindern wollen, dass bei Unwetterereignissen die Saale überläuft, dann müssen wir an den Zuflüssen genauso agieren wie an den Gewässern 3. Ordnung, also den Gräben und temporären Bachläufen, für die weiterhin die Gemeinden zuständig sind“, erklärt er. Denn schon hier könnten Ausweichmöglichkeiten und Flächen für die Versickerung geschaffen werden.

Ob für die Größe der Aufgaben – die man erst kennt, wenn alle Bestandsaufnahmen erledigt und notwendige Pflegemaßnahmen beurteilt sind – das Personal des Verbandes ausreicht, könne noch nicht gesagt werden. Auch deshalb setzt Feige auf Unterstützung aus den Gemeinden, die natürlich finanziell vergolten wird, und auf Ausschreibung größerer Pflegepakete in der Zukunft. Für all seine Pflichtaufgaben bekommt der Gewässerunterhaltungsverband Untere Saale/Roda vom Land jährlich ein Budget von 1,35 Millionen Euro.