Bester Foodtruck 2022 ist auch in Jena dabei

Das Street Food Festival hat am Freitgnachmittag auf dem Freigelände an der Sparkassenarena begonnen.

Jena. Wieder Food Festival an der Sparkassenarena.

Das Street Food Festival hat am Freitag auf dem Freigelände an der Sparkassenarena begonnen. Gastronomen bereiten in mobilen Küchen und an Ständen Speisen frisch zu. Bereits kurz vor der Eröffnung duftete es in Burgau nach exotischen Gewürzen. Zu den Teilnehmern gehört Christian Kohl (Foto), dessen Foodtruck „Jack’s Tasty“ 2022 den 1. Preis bei einem Branchenwettbewerb bekam: Ein 30 Jahre alter US-Transporter dient nach seinem Umbau als Zubereitungsort für New York Burger und Hot Dogs. Das Festival bietet Speisen aus aller Welt, setzt auf exotische Gerichte und bietet viel Süßes. Einen Stand mit herzhaften Insekten gibt es auch.

Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr, Eintritt 3 Euro, Kinder unter 14 frei.