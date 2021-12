Besucher der Jenaer Weihnachtsgottesdienste sollten sich vorher anmelden

Jena. An Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag wird auch im Radio und im Fernsehen ein Gottesdienst angeboten.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Jena bittet, sich bei Interesse vor dem Besuch der Weihnachtsgottesdienste in der Stadtkirche Jena am 24., 25. und 26. Dezember anzumelden. Die Zahl der Besucher sei auch in diesem Jahr stark eingeschränkt. Es bestehe daher alternativ die Möglichkeit, am 24. Dezember um 16 Uhr auf dem Marktplatz oder 15 und 17 Uhr auf dem Johannisfriedhof die Christvesper zu feiern, informiert der Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Johannes Schleußner. Auch werde wieder am 24. Dezember um 15 Uhr und am 25. Dezember um 10 Uhr auf Jena TV, am 24. Dezember um 15 Uhr auf Radio OKJ und auf der Website des Kirchenkreises ein TV- beziehungsweise Radio-Gottesdienst angeboten.

Anmeldung: www.stadtkirche-jena.de/karten oder per Mail: karten@stadtkirche-jena.de