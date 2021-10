Café Wagner an der Wagnergasse 26 in Jena.

Betrachtungen über Jazz, Rassismus, Widerstand in Jena

Jena. Konzert und Gespräch im Jenaer Café Wagner

Die Jazz-Musiker der Band „Die Ernte“ treffen am Donnerstag, 7. Oktober, 20 Uhr im „Café Wagner“ auf den Musikwissenschaftler Albrecht Dümling. Die Band beschäftigt sich vor allem mit dem widerständigen musikalischen Repertoire des 20. Jahrhunderts. Dümling widmet sich an diesem Abend dem Thema verbotener und „entarteter“ Musik in der Zeit des Nationalsozialismus. Dabei geht er vor allem auf den Jazz ein, der von den Nazis als „Negermusik“ verunglimpft wurde.

Die Veranstaltung ist Teil der stadtgesellschaftlichen Aktivitäten „Kein Schlussstrich! Jena und der NSU-Komplex“.