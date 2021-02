Betrügerische Anrufe in Jena und Eisenberg

Mehrere Versuche starteten Betrüger am Donnerstag, um Rentner wieder einmal hinters Licht zu führen und so Geld zu erlangen, teilt die Polizei mit. In den Vormittags- und frühen Nachmittagsstunden meldeten sich die Unbekannten via Telefon und teilten den älteren Personen mit, dass Verwandte einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätten. Diese säßen nun im Gefängnis und könnten gegen eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro freikommen. In allen Fällen haben die Rentner richtig reagiert und aufgelegt, sodass es zu keinerlei Schaden gekommen ist.

Auch in Eisenberg versuchten Betrüger ihr Glück. Unter dem Vortäuschen falscher Tatsachen versuchten Unbekannte bei einer 80-Jährigen an Geld zu kommen. Ein angeblicher Bruder meldete sich und behauptete, dass er dringend 20.000 Euro bräuchte. Laut Polizeiangaben sagte der unbekannte Mann außerdem, dass die Frau gerne beim Landeskriminalamt anrufen und dort nachfragen soll, diese würden dann die Geschichte bestätigen. Die Frau rief die 110 an, wodurch der Schwindel aufflog.

