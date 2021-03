Betrunkener Autofahrer flieht in Jena vor der Polizei

Jena/Saale-Holzland-Kreis Polizeimeldungen für Jena und den Saale-Holzland-Kreis: Hund findet scharfe Patrone in Kahla. Einbrecher stehlen Fahrrad in Eisenberg.

Statt auf das Haltesignal der Polizei zu reagieren, gab ein Pkw-Fahrer in Jena Gas.

Am Mittwochabend gegen 17 Uhr wollten Polizeibeamte einen Mercedes-Fahrer in Jena kontrollieren. Sie setzten das Anhaltesignal, um den Pkw-Fahrer zum Stoppen zu bewegen. Der Mann reagierte aber nicht und erhöhte sogar noch seine Fahrgeschwindigkeit, teilt die Polizei mit.

Auf der Stadtrodaer Straße gelang es den Beamten dann das Fahrzeug zu stoppen und den 60-jährigen Fahrer zu kontrollieren. Ein Atemalkoholtest brachte schnell Aufschluss darüber, warum der Mann sich der Kontrolle entziehen wollte. Der Alkomat zeigte 2,11 Promille an.

Der Jenaer wurde zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Senior in Jena erhält verdächtige Einladung zum Kuchenbacken

Eine Einladung zum Kuchenbacken bekam am Mittwochmittag ein 82-Jähriger aus Jena. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich weibliche Person telefonisch bei dem älteren Herren und unterbreitete dieses Angebot.

Noch bevor die unbekannte Anruferin weitere Absprachen beziehungsweise Forderungen stellen konnte, beendete der Rentner das Telefongespräch und legte auf.

Ob es sich um eine etwas andere Form des versuchten Trickbetruges handelte, wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Patronenfund in verwildertem Garten in Kahla

Einen Patronenfund meldete am Mittwochnachmittag ein 36-Jähriger aus Kahla der Polizei. Als der Mann seinen Hund verfolgte, welcher sich gerade loslösen wollte, gelangte er auf einen frei zugänglichen und verwilderten Garten hinter seinem Haus.

Hier sah er die Munition, Kaliber 50, liegen und informierte die Polizei.

Schätzungsweise lag die Patrone schon mehrere Monate dort, heißt es von der Polizei.

Die augenscheinlich noch verschussfähige Patrone wurde sichergestellt.

Fahrrad bei Kellereinbruch in Eisenberg erbeutet

Aus einem Keller in Eisenberg wurde ein Rad der Marke Haibike entwendet.

Wie der 63-jährige Eigentümer am Mittwochvormittag der Polizei mitteilte, sind unbekannte Täter in das Mehrfamilienhaus in der Geraer Straße eingedrungen und haben zielgerichtet den verschlossenen Keller des Mannes gewaltsam geöffnet, um das Beutegut aus diesem zu stehlen.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht, so die Polizei.

Von Holztransporter fliegender Ast demoliert Spiegel an Lkw

Zu einer Unfallflucht in Tautendorf wurden am Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland gerufen.

Ein 21-Jähriger war mit seinem Lkw auf der Landstraße aus Richtung Tautendorf unterwegs, als ihm ein Pkw mit Anhänger entgegen kam. Das unbekannte Fahrzeug war mit Holz beladen, welches nach Angaben der Polizei aber scheinbar nicht ausreichend gesichert war.

Auf Höhe des Lkw löste sich ein Ast und stieß gegen den Außenspiegel des Lkw, sodass der Spiegel beschädigt wurde. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin unbeirrt fort.