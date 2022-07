Bettler wird in Jena aggressiv und droht mit Messer

Jena. Ein Bettler hat in Jena einen Mann aggressiv zu einer Spende gedrängt. Beschwichtigende Worte halfen nicht, die Situation zu deeskalieren.

Gestern Abend eskalierte eine Situation zwischen zwei Männern in Jena. Ein 28-Jähriger stieg an der Haltestelle Holzmarkt in die Straßenbahn, Linie 5. Bereits vorher fiel ihm an der Haltetstelle ein Mann auf, der aggressiv um Geld bettelte. Anschließend bestieg auch er die Straßenbahn der Linie 5.

Ohne offensichtlichen Grund begann der Unbekannte, gegen die Scheiben der Straßenbahn zu schlagen. Der 28-Jährige sprach den Mann daraufhin an und bat ihn aufzuhören. Dieser Bitte kam der Unbekannte nicht nach, sondern begann ihn zu beleidigen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der aggressive Mann bedrohte den 28-Jährigen laut Polizei mit einem Messer. Er machte immer wieder Stichbewegungen in dessen Richtung. An der Haltestelle Sportforum verließ der Täter die Bahn und entfernte sich in unbekannte Richtung.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.