Bier gestohlen

Ein 19-jähriger aus Bad Klosterlausnitz wurde am Mittwoch gegen 13 Uhr vom Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in Hermsdorf beim Diebstahl von sechs Büchsen Bier ertappt. Er hatte die Büchsen in seiner Tasche verstaut und den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Vom Detektiv daraufhin angesprochen, bedrohte der junge Mann diesen mit einem Klappmesser. Polizeibeamte suchten daraufhin den gesamten Bereich nach ihm ab. Außerdem wurde er, da bereits polizeibekannt, auf den Videoaufnahmen erkannt. Der Beschuldigte wurde am Nachmittag an seiner Wohnung angetroffen und in Gewahrsam genommen. Die Nacht verbrachte er in einer Polizeizelle. Noch wird gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft geprüft, inwieweit gegen den 19-Jährigen ein Haftantrag gestellt wird. (red)