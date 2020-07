Musikerinnen und Musiker der Musik- und Kunstschule haben Dienstagabend auf dem Marktplatz mit einem Flashmob auf ihre Nöte in Zeiten der Pandemie hingewiesen.

Big Bands der Musik- und Kunstschule Jena beim Flashmob

36 Musikerinnen und Musiker aus den Big Bands der Musik- und Kunstschule haben Dienstagabend auf dem Marktplatz mit einem Flashmob pur instrumental ihre Nöte bekundet, was das gemeinsame Proben und Auftreten in Corona-Zeiten angeht: alle auf 1,50 Abstand, manch Blasinstrument etwas vermummt, Big-Band-Chef Klaus Wegener mit Mund-Nase-Schutz nur auf der Nase, weil er die Klarinette zu spielen hatte. Intoniert wurde die Melodie von „Versuch’s mal mit Gemütlichkeit“ in allen denkbaren Stil-Abwandlungen. Dazu Aufdrucke auf den Shirts der Musiker wie etwa dieser: Eine Gesellschaft ohne Musik ist nicht l(i)ebenswert.