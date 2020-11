Bildungshauptstadt Jena will aus Corona lernen

Jegliche Erfahrungen während der Corona-Zeit in Schulen und Bildungsstätten der Stadt sollen aufgearbeitet und in Handlungsempfehlungen für künftig ähnliche Situationen umgemünzt werden. Das ist der Kern eines von SPD und Bündnisgrünen initiierten Beschlussantrags, dem der Stadtrat jetzt mehrheitlich zugestimmt hat. Der Kulturausschuss-Vorsitzende und sein Vize, Jörg Vogel (SPD) und Matias Mieth (Grüne), stellten im Redaktionsgespräch die Wahrung der Chancengleichheit als vordringliches Ziel der Beschlussinitiative heraus.

Der Fernunterricht als Folge des Frühjahrs-Lockdowns sei „in jedem Fall eine Belastung“ gewesen, sagte Jörg Vogel. Und so gebühre den vor einem Abschluss stehenden Schülern wie auch jenen Kindern besondere Aufmerksamkeit, die es wegen sozialer Nachteile ohnehin schwer haben. Internationale Studien hätten belegt, dass die sozial Benachteiligten während der Zeit von Schulschließungen besonders viele Anschlüsse verlieren würden.

Matias Mieth (Grüne), Kulturausschuss-Vize. Foto: privat

Die mit dem Fernunterricht forcierte Digitalisierung sei weder Schicksal noch Geschenk, sagte Matias Mieth. Vielmehr sei das ein Prozess, der gestaltet werden und die Interessen der Kinder berücksichtigen müsse. Wenn die Digitalisierung keine Verheißung sei, stünden Fragen im Raum: Wo liegen die Vorteile? Welche Gefahren sind zu umschiffen? Wie lassen sich ältere Pädagogen mitnehmen? Die Erziehung zur Verantwortung in der Gemeinschaft, so sagte Mieth, „geht nur analog“. Das dürfe man in der Euphorie nicht aus dem Blick verlieren.

„Die richtige Taskforce?“

Als ideale Plattform für die Auseinandersetzung mit diesen Themen, so berichteten Vogel und Mieth, sei nicht zuletzt im Kulturausschuss des Stadtrats das „Forum Bildung“ ausgemacht worden. Das während der vorigen Legislatur ins Leben gerufene und im Juni 2018 letztmals aktive Gremium aus Stadträten, Dezernenten, Schulleitern, Schülern, Eltern und Wissenschaftlern soll jetzt reanimiert werden, wie es ein Punkt des Beschlusses vorsieht.

Kulturausschuss-Chef Jörg Vogel (SPD). Foto: Thomas Stridde

Genau an diesem Punkt nahmen die Liberalen während der Ratssitzung Anstoß. Das sei nicht „die richtige Taskforce“, sagte Clemens Beckstein. Das Forum werde „völlig überlastet von Erwartungen“, zumal die meisten Belange in der Verantwortung des Freistaats lägen. Fraktions-Chef Alexis Taeger sieht in der Einbeziehung des „Forums Bildung“ den gesamten Beschlussantrag „verschlimmbessert“. Zwar räumte Bürgermeister i. R. Frank Schenker (Grüne) als einstiger Initiator des „Forums“ ein, man könne die Zusammensetzung des Forum noch modifizieren. Er fragte aber auch: „Wer sonst soll’s denn machen?“ Matias Mieth dazu: Es gehe doch genau darum, ohne die Hektik zu arbeiten, die mit einer zeitlich begrenzten Tagesordnung entsteht. Bildungspolitiker des Landes würden doch warten auf die Impulse aus der „Thüringer Bildungshauptstadt“ Jena. Wo wenn nicht in dem „Forum“ solle man sich auf die Themen fokussieren?

Nah dran am Digitalpakt-Geld

Stichwort Bildungshauptstadt. Jörg Vogel berichtete im Redaktionsgespräch, dass vom 5-Milliarden-Digitalpakt des Bundes 150 Millionen Euro auf Thüringen entfallen. Die 6 Millionen Euro, die davon bis 2024 nach Jena fließen können, seien komplett durch Anträge unterlegt. Im Landesdurchschnitt hätten Thüringens Kommunen ihre Digitalpakt-Zuschüsse bislang zu zehn Prozent mit Anträgen unterlegt.