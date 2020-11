Bisher höchster Anstieg bei Neuinfektionen in Jena – Schule und Kita geschlossen

Das Gesundheitsamt der Stadt Jena meldet am Freitagmorgen 29 weitere Corona-Fälle. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist das die höchste Zahl an Neuinfizierten binnen 24 Stunden, die Jena seit Beginn der Pandemie zu verzeichnen hat. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Insgesamt wurde bisher bei 525 Personen das Coronavirus nachgewiesen, aktuell gibt es 144 aktive Fälle. Weitere acht Personen konnten als genesen eingestuft werden. Die Inzidenz liegt bei 79,4.

Derzeit befinden sich in Jena 783 Personen in Quarantäne. Das seien durch die Vielzahl der Infektionsquellen und der zahlreichen Kontaktpersonen insgesamt 200 mehr als in der vergangenen Woche.

Von den Infektionen sind auch Schulen und Kindergärten betroffen. Weil das Infektionsgeschehen nicht klar nachvollzogen werden konnte, mussten die Schule „SteinMalEins“ in Altlobeda sowie die Kita Schwabenhaus schließen. Für alle Kinder und Pädagogen wurde eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. In der Schillerschule, dem SBSZ Göschwitz, dem Reichweingymnasium und der Saaletalschule stehen weiterhin einzelne Klassen unter Quarantäne. Hier konnten die Kontakte jedoch eingegrenzt werden, so dass der restliche Schulbetrieb normal weiterlaufen kann.

Gesundheitsamt bittet um Mithilfe

Der Fachdienst Gesundheit arbeitet mit Hochdruck an der Kontaktnachverfolgung. Aufgrund der Vielzahl der neuen Corona-Fälle der vergangenen Tage könne es jedoch zu Verzögerungen kommen, bis Kontaktpersonen eine offizielle Information und ggf. eine Quarantäneanordnung bekommen. Aus diesem Grund bittet das Gesundheitsamt um Unterstützung: Personen, die positiv auf Covid-19 getestet worden seien, sollten bitte auch direkt ihre Kontaktpersonen darüber informieren. Diese sollten sich unbedingt eigenverantwortlich in Quarantäne begeben und weitere Kontakte vermeiden, bis sie eine offizielle Information des Gesundheitsamts erhalten haben. Nur so könne vermieden werden, dass zwischenzeitlich weitere Personen infiziert werden, hieß es.

Die aktuellen Zahlen im Überblick: