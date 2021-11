Jena. Bismarckturm und Fuchsturm gehören zu Geheimtipps unter den Jenaer Sehenswürdigkeiten.

Diesen Sonnabend sind beide Türme letztmalig in diesem Jahr von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Ulrich Karliczek von der Berggesellschaft Forsthaus berichtet, dass es in diesem Jahr fünf reguläre Besuchstage gab, an denen jeweils an die 100 Besucher kamen.

Die Mitglieder bietet zudem Sonderführungen für Gruppen oder Firmen nach Anmeldung an. Auch eine Delegation aus der Jenaplanschule war in diesem Jahr da.