Blech trifft auf Orgel in der Klosterkirche in Frauenprießnitz

Frauenprießnitz. Zu einer Bläserweihnacht wird am ersten Advent nach Frauenprießnitz eingeladen.

Zu einer Bläserweihnacht wird am Sonntag, 3. Dezember, in die Klosterkirche Frauenprießnitz eingeladen. Anders als im Jahresprogramm angekündigt, beginnt das Konzert nicht um 15 Uhr, sondern erst um 15.30 Uhr.

Solisten der Jenaer Brassband BlechKlang, Jena werden gemeinsam mit der Orgel der Klosterkirche zu hören sein. Aus dem Zusammenspiel von typischen Instrumenten einer Brass Band wie Kornett, Euphonium, Alt-Horn oder Posaune ergeben sich ganz besondere Klangeindrücke, verspricht die Ankündigung. In der Pause sollen zudem Punsch, Glühwein und Plätzchen angeboten werden. red

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info Jena sowie in der Tischlerei Schenke in Frauenprießnitz.Mehr Infos gibt es per E-Mail an kontakt@konzertefrauenpriessnitz.de