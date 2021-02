Blinder Kater in Jena aufgefunden

Am 21. Januar wurde in Jena-Ost ein blinder Kater gefunden und ins Tierheim gebracht. Dem Kater fehlen außerdem fast alle Zähne und er befindet sich allgemein in keinem guten Gesundheitszustand, so dass er auch tiermedizinisch betreut werden muss, heißt es.

Morris, so nennen die Tierheimmitarbeiter die Katze, ist bereits kastriert, sehr zahm und verschmust. Im Tierheim freut er sich über jede liebevolle Zuwendung. Wer den Kater kennt oder vermisst, soll sich unter Tel. 03641/210922 oder per Mail an kontakt@tierheim-jena.de melden.