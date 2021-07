Bloß nichts verpassen

Zwei ältere Damen zweifelten am Sonnabend kurz, was da auf dem Markt aufgebaut ist. „Das sieht aus wie der Töpfermarkt“, sagte schließlich eine.

„Wirklich?“, zweifelt ihre Freundin. Im ganzen Corona-Stillstand der vergangenen Monate blicken einige Bürger noch ungläubig auf das neu erwachte Leben. Die Kulturarena besuchen manche erst zögerlich, schätzen mit dem geistigen Maßband den Mindestabstand zwischen den Stühlen ab, um dann doch bei Konzertabschluss begeistert klatschend aufzuspringen.

Überhaupt drängt sich langsam wieder FOMO in den Vordergrund, die Fear to miss out, oder schlicht auf Deutsch gesagt: die Angst, etwas zu verpassen. René Marik spielte ein Konzert im kleinen Kreis auf dem Campingplatz: Och menno. Die Kollegin schreibt eine jubelnde Rezension über Thees Uhlmann bei der Kulturarena: Hätte man sich doch eine Karte besorgt! Die schwedische Sängerin Anna Ternheim am Freitag dagegen, genial! Aber war ihr Blick beim Betreten der Bühne nicht auch etwas zweifelnd, so wie bei den Damen am Töpfermarkt? So als ob sie erst realisieren muss, wieder vor Publikum spielen zu dürfen.