Blumen am Gedenkstein für Enver Şimşek in Jena-Winzerla

Jena. Vor 22 Jahren der erste Mord: Jenas OB Nitzsche ruft dazu auf, die Aufarbeitung und die Taten immer im Blick zu behalten

Mit einer Kranzniederlegung und einer Schweigeminute ist am Sonntag in Winzerla an die Opfer der Neonazi-Terrorzelle NSU erinnert worden. Dies geschah an jenem Platz, der vor zwei Jahren nach dem türkischstämmigen Blumenhändler Enver Şimşek benannt worden war. Şimşek war vor 22 Jahren in Nürnberg erschossen worden. Er war das erste von insgesamt zehn bekannten Mordopfern der rechtsextremen Terrorzelle.

Etwa 50 Menschen waren am Sonntagvormittag an den Platz gekommen, wo OB Thomas Nitzsche sprach. Foto: Stadt Jena

Etwa 50 Menschen nahmen an dem Gedenken teil. „Wir müssen die Ereignisse von damals, die Morde wie das anschließende Versagen bei der Aufklärung sowie die Aufarbeitung der Taten im Blick und in unseren Gedanken bewahren, damit sich das nicht wiederholt“, sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Es brauche unbedingt das Engagement der Zivilgesellschaft. Und nicht zuletzt, aber keinesfalls nur die Netzwerke, die sich schon in der Vergangenheit für die Flüchtlinge eingesetzt haben.

Das Engagement der Bürgerinitiativen sei ganz wesentlich, denn sie hätten entscheidend dazu beigetragen, dass der Prozess der stadtinternen Auseinandersetzung soweit vorangebracht wurde.

Den Kranz legte der OB gemeinsam mit Markus Meß vom Stadtteilbüro nieder.