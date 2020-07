Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blumenhof in der Burgauer Brunnengasse öffnet sich

Eine reichliche Stunde braucht Ingrid Brauns schon jeden Tag zum Gießen ihrer unzähligen Pflanzen. Nur gut, dass sie genügend Tonnen und eine Zisterne zum Auffangen von Regenwasser hat. Denn gut 200 Liter sind es, die sie an Sommertagen ihren Pflanzen gönnt. Das Ergebnis ist ein üppig blühender großer Hof.

Doch mit dem Gießen allein sei es nicht getan, erzählt Ingrid Brauns. Sie bastelt auch viel, damit all die blühenden Blumen gut präsentiert werden und hat dabei die tatkräftige Unterstützung ihres Mannes, Herbert Brauns.

„Ich pflanze jedes Jahr so um die 250 Pflanzen neu, ziehe aber auch viele selber und bringe sie über den Winter. Die Pflanzen sind einfach mein Lebenselixier", so die Rentnerin mit der glücklichen Hand für die blühenden Schönheiten. Da gedeihen Feuerblume und Fuchsien genauso wie das indische Blumenrohr und die Ismene, aber auch die schwarzäugige Susanne, der Zauberschnee oder das Wandelröschen und der falsche sowie echte Jasmin.

Doch nur sich selber erfreuen an den Pflanzen, in die sie so viele Mühen und Zeit steckt, ist Ingrid Brauns zu wenig. Sie möchte auch, dass andere Blumenfreunde etwas davon haben. Deshalb laden die Brauns und ihr Verein „Die Burgauer" an diesem Samstag von 13 bis 17 Uhr interessierte Leute in ihren Hof in der Brunnengasse 6 ein, Wer mal vorbeischauen, ist willkommen. Gern beantwortet Ingrid Brauns auch Fragen und gibt Tipps zur Pflanzenpflege. Und vielleicht bekommt sie ja dabei auch ein paar Anregungen von Besuchern.

Samstag, 25. Juli, von 13 bis 17 Uhr, Jena-Burgau, Brunnengasse 6