Jena. Wir setzen unsere Leserserie zur Camsdorfer Brücke fort. Heute gibt Edda Wechsung eine Anregung, die nicht so viel kosten würde.

Bordsteine unter der Eisenbahnbrücke absenken

Jena sucht den besten Radweg an der Camsdorfer Brücke. Heute gibt`s eine ganz schlichte Variante. Unsere Leserin Edda Wechsung würde die Bürgersteige unter der Eisenbahnüberführung weiträumiger absenken.

„Ich benutze den Weg von Jena Ost in die Stadt seit 1994 nahezu täglich, sowohl als Radfahrerin als auch als Fußgängerin“, schreibt sie. Mit abgesenkten Bordsteinen könnten Radfahrer und Fußgänger auf einem niveaugleichen Weg verkehren, sagt Edda Wechsung. Damit könnten auch Radfahrer mit Anhänger an der Ampel leichter queren. Es gehe ja nicht nur darum, die Querung auf der Westseite der Brücke zu ermöglichen, sondern auch den Verkehrsfluss von Ost nach West und zurück zu verbessern.

Die Leserin regt zudem an, den Bordstein eventuell schon auf der Brücke abzusenken und den Radweg zu verbreitern, der Fußweg dort sei ja sehr breit. Da passt der Vorschlag unseres Lesers Dieter Weiß. Der ist für eine Ampel in Höhe der „Grünen Tanne“. Der ganze Bereich der Camsdorfer Brücke könne dann als Überweg für Radfahrer und Fußgänger dienen.

In der Broschüre der Stadtverwaltung kommt die Variante Bordsteinabsenkung bisher nicht vor. Wohl aber wird die Situation unter der Eisenbahnunterführung als Mutter aller Probleme beschrieben. „Da die Aufstellflächen an der Ampelanlage unter dem Bahndamm viel zu wenig Platz bieten, quert eine größere Zahl von Fußgängern und Radfahrern ungesichert mehrere Fahrstreifen“, heißt es in der Bürgerinformation.

Die Zeitung hat gestern unter der Überführung nachgemessen. Sowohl der Bürgersteig mit 2,15 Meter Breite als auch der Fahrrad-Angebotsstreifen mit nur 1,20 Meter sind für sich genommen arg schmal. Zusammen würde die in der Straßenverkehrsordnung als Mindestbreite für Geh-Rad-Wege geforderten 2,50 Meter zuzüglich Schutzstreifen erreicht.

Eine Übersicht zu den bisher untersuchten Varianten gibt es hier: https://mobilitaet.jena.de/sites/default/files/201909/Fahrradquerung_CamsdorferBruecke_Broschuere.pdf. Kennen Sie eine machbare Variante, die dort nicht steht? Dann schreiben Sie uns per Brief oder E-Mail: jena@tlz.de