Bornfege-Macher wollen Optimismus verbreiten

Wer von Jena über Kunitz nach Golmsdorf fährt, weiß jetzt genau Bescheid: Am Ortseingang begrüßt Bornmeister Dirk Bechstedt die Ankommenden von einem großen Plakat herab und macht auf ein wichtiges Datum aufmerksam, das in großen gelben Zahlen dort prangt: 22.-30. Mai 2021. Für Ende Mai also plant der Bornfegeverein eins der ältesten Dorffeste in der Region. Die Bornfege ist im Gleistal seit 1703 verbürgt.

"Wegen der Pandemie musste unser Fest 2020 ausfallen, doch wir haben etwas Hoffnung, dass wir dieses Jahr vielleicht wieder feiern dürfen", sagt Vereinsvorsitzender Sven Michaelis. Mit der Bekanntmachung des geplanten Festtermins auf den Plakaten an den Ortseingängen wolle man auch etwas Optimismus verbreiten. "Das Gleistal ohne Bornfege können und wollen wir uns nicht vorstellen." Auch wenn derzeit noch vieles vage sei, so machten sich die 100 Vereinsmitglieder sehr wohl Gedanken über ihr Fest. "Alle scharren mit den Füßen und wollen etwas tun." Dass die Golmsdorfer ihr Dorffest mit Traktorentreffen, Wahl neuer Bornmeister, Weinverkostung und vielleicht sogar wieder großem Umzug auch kurzfristig auf die Beine stellen können, davon ist Michaelis überzeugt. Einen der Festplätze rund um den Golmsdorfer Brunnen hat der amtierende Bornmeister schon mal festfein gemacht.