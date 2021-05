Im Botanischen Garten in Jena werden die Außenanlagen herausgeputzt, bevor am Freitag wieder Besucher kommen dürfen.

Botanischer Garten in Jena ab Freitag wieder auf

Jena. Nach der Corona-Zwangspause können Besucher zumindest die Außenanlagen wieder besichtigen.

Jenas grünste Sehenswürdigkeit ist ab Freitag wieder geöffnet. Ab 10 Uhr werden die Tore aufgesperrt, wobei zunächst nur die Freianlagen offen stehen. Dafür gilt ein ermäßigter Eintrittspreis für alle Besucher.

Das Team des Botanischen Gartens perfektionierte am Donnerstag auch am Goethegarten noch einmal Wege und Beete, damit alles einladend aussieht. Besonders blütenreich ist derzeit übrigens das Alpinum.

Besucher sollten sich darauf einstellen, dass eine Kontaktnachverfolgung aufgrund der Corona-Auflagen vorgesehen ist. Das geschieht entweder per App oder per Zettel an der Kasse.