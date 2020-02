Brand an Lobdeburg: „Das war wieder der Feuerteufel“

Hans-Jürgen Domin (68) ist bedient. Er kann diese Standardsätze, wenn es um die Brandursache geht, nicht mehr hören. „Immer wird von der Zigarettenkippe gesprochen oder von der Glasscherbe. Das ist alles Quatsch“, sagte Domin. Für ihn ist klar: Auch der aktuelle Flächenbrand am späten Montagabend oberhalb der Lobdeburg war von Hand gelegt worden.

Wanderer sind besorgt

„Das war Brandstiftung. Ich verstehe nicht, warum die offiziellen Vertreter von der Feuerwehr, von der Stadt oder von der Polizei nicht das Wort in den Mund nehmen. Es hat in den vergangenen Monaten jetzt hier so oft gebrannt. Das ist doch kein Zufall. Das war der Feuerteufel.“

Und Domin ist sich sicher, dass dieser Montag nur der Anfang war. „Solange er keine Angst haben muss, geschnappt zu werden, wird er weitermachen. Je sicherer er sich fühlt, um so enger werden die Abstände der Brände“, sagte Domin.

Die Mitglieder der Lobdeburg-Gemeinde, die sich um die Burgruine und um das Umfeld nahezu wöchentlich mit Arbeitseinsätzen kümmern, sind längst als Psychologen gefragt. „Wir bekommen viele Anfragen von Wanderern und Spaziergängern. Die wollen wissen, ob der Bereich um die Lobdeburg überhaupt noch sicher ist, vor allem in den Nachmittag- und Abendstunden. Wir können die Leute nur beruhigen. Mehr können wir nicht machen.“

Vom Brand am Montagabend erfuhr er von seinem Sohn. „Ich war gerade in Meißen unterwegs. Mein Sohn hatte mir eine Nachricht übers Telefon geschickt. Ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich war so was von frustriert, dass diese Person wieder zugeschlagen hat.“

Natürlich wird auch in der Lobdeburg-Gemeinde diskutiert, was der Feuerteufel für ein Mensch sein könnte, in welchem Umfeld er leben könnte. Auch Domin hat so seine Vermutung.

Verdächtige Person gesehen

„Ich denke, die Person lebt allein oder noch bei seiner Mutter und sie hält große Stücke auf ihren Sohn. Ich glaube nicht, dass die Brände die Tat von zwei oder drei Leuten sind. Da wäre die Gefahr viel zu groß, dass sich einer von den zwei oder drei irgendwann mal verquatscht. Das ist immer die Tat einer Einzelperson.“ Domin hat einen schlimmen Verdacht. „Ich hoffe nicht, dass es jemand von der Feuerwehr ist.“ Der Gedanke geht ihm nicht mehr aus dem Kopf; der Auslöser war einer der vielen Brände gewesen. „Da waren die Feuerwehrleute alle wieder abgerückt. Da bin ich noch mal schnell zur Brandstelle gelaufen. Plötzlich habe ich einen Mann gesehen. Er trug ein Shirt mit dem Feuerwehr-Aufdruck. Er verschwand schnell. Vielleicht hatte er sich von mir beobachtet gefühlt. Ich habe sofort bei den Feuerwehren angerufen, die im Einsatz waren, und gefragt, ob noch einer ihrer Kameraden an der Feuerstelle ist. Alle verneinten.“

Domin meldete seine Beobachtung auch der Polizei. Er gab auch eine aus seiner Sicht sehr genaue Beschreibung der männlichen Person ab. „Bis heute habe ich keine Antwort oder Reaktion bekommen von der Polizei.“