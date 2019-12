Brand in zwei Jenaer Wohnungen ausgebrochen

Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag in die Sophienstraße ausrücken. Dort ist ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen und griff zwischenzeitlich auf die Nachbarwohnung über, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und löscht zur Zeit noch. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.