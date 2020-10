Am Dienstagabend um 20 Uhr musste die Berufsfeuerwehr Jena gleich zu mehreren Bränden nach Jena-Nord ausrücken. Hier steht ein Motorrad in Vollbrand.

Jena. Nachdem am Dienstag ein 27-Jähriger festgenommen wurde, der in Verdacht steht, mehrere Brände in Jena gelegt zu haben, urteilte ein Haftrichter über den Verbleib des Mannes.

Brandserie in Jena-Nord: Mutmaßlicher Brandstifter bleibt vorerst in Haft

Nachdem ein 27-Jähriger am Dienstagabend mehrere Brände im Bereich Jena-Nord legte und er in der Nähe des letzten Tatortes festgestellt und vorläufig festgenommen werden konnte, wurde der junge Mann laut Polizei am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser entschied, dass der Jenaer in eine Justizvollzugsanstalt überführt werden soll und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Hier wird er nun bis zum Beginn seiner Verhandlung verweilen.

Eine Serie von Bränden hat die Feuerwehr am Dienstagabend in Jena-Nord beschäftigt. Unter anderem standen ein Auto und ein Motorrad in Flammen.

Brandserie in Jena Brandserie in Jena In Jena scheint ein Brandstifter sein Unwesen zu treiben. Am Dienstagabend musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken. Foto: Tino Zppel

Auto und Motorrad in Flammen: Festnahme nach Brandserie in Jena-Nord

