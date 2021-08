Briefwahl in Jena auf Rekordkurs

Jena. Bis Freitag gingen in Jena 10.752 Anträge ein. Anteil von mehr als 50 Prozent erwartet

Die Anträge auf Briefwahl in Jena steuern auf einen Rekord zu: Nachdem am vergangenen Wochenende und Anfang dieser Woche die Wahlbenachrichtigungen zugestellt wurden, sind mit Stand Freitagvormittag 10.752 Anträge auf Briefwahl bei der Verwaltung eingegangen. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Verwaltung arbeitet mit Hochdruck daran, die Anträge zeitnah abzuarbeiten und die Briefwahlunterlagen innerhalb weniger Tage zuzustellen. „Die Verwaltung rechnet für Jena mit einem Briefwahlanteil von rund 50 Prozent, was rund 30.000 Briefwählern entspricht“, sagt die Leiterin der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stefanie Braune, am Freitag. Nach dem ersten Trend könne der Anteil noch höher liegen. Das hängt natürlich mit der Pandemie zusammen.

Bei der jüngsten Wahl in Jena, der Landtagswahl 2019, hatte der Briefwahlanteil bei etwa 30 Prozent gelegen, was damals rund 16.000 Briefwählern entsprochen habe.

Am 6. September öffnet im Rathaus das Briefwahllokal. Briefwahlunterlagen können kontaktlos schriftlich und online, aber auch in dem Briefwahllokal im Rathaus beantragt werden. Wahlberechtigte können im Rathaus auch gleich wählen. Das Briefwahllokal hat bis zum 24. September, 18 Uhr, geöffnet. Wer kurzfristig erkrankt, könne am Wahltag selbst in der Wahlzentrale der Stadt im Gefahrenabwehrzentrum die Unterlagen beantragen. Der Wahlschein könne bis 18 Uhr am Wahlsonntag in den Fristenbriefkasten der Stadtverwaltung, Am Anger 15, eingeworfen werden. Zum Stichtag 15. August waren 81.030 Menschen wahlberechtigt, darunter 4148 Erstwähler.

Wer ebenfalls die Briefwahl beantragen möchte, kann dies über www.jena.de/briefwahl online tun. Sollten die Wahlbenachrichtigungen bis zum 5. September nicht zugestellt worden sein, können diese ab dem 6. September im Wahlbüro im Historischen Rathaus oder per Mail unter wahlen@jena.de angefordert werden.