Studenten der Open University aus Großbritannien verbringen derzeit eine Studienwoche in Jena. Seit 22 Jahren ist die Jenaer Alma Mater Partner der britischen Fern-Universität. Am Montag war eine Gruppe zu Gast in der Redaktion von OTZ und TLZ.

Briten zu Gast bei der Tageszeitung

Grammatik, Satzbau und Redewendungen der deutschen Sprache in deren Mutterland studieren, das kann derzeit eine Studiengruppe der Open University aus Großbritannien. Die Männer und Frauen, im Hauptberuf Arbeiter, Angestellte, Lehrer, Hausfrau oder Ruheständler, und nebenbei Studenten der Fern-Universität, vervollkommnen ihre deutschen Sprachkenntnisse jetzt eine Woche lang in Jena. Neben Seminaren und Übungen an der Universität gehören auch Exkursionen zu Betrieben und Einrichtungen sowie in die Klassikerstadt Weimar zu ihrem Programm. Am Montag schaute sich eine Gruppe im Pressehaus bei der Tageszeitung um, eine andere war bei Jena-TV zu Gast. Im Gepäck hatten die Briten viele Fragen, etwa zur Mediennutzung der Deutschen, zur Einwanderung vieler englischer Wörter in die deutsche Sprache oder zur Wende-Geschichte.