Brücken und Burgdach haben Priorität in Dornburg-Camburg

Eigentlich hatte Dorothea Storch, Bürgermeisterin von Dornburg-Camburg (CDU), mit einem soliden Haushalt ins neue Jahr gehen wollen. Weil nur dann begonnene Projekte zügig fortgeführt und neue in Angriff genommen werden können. Doch der Stadtrat hatte sich in den letzten Wochen des alten Jahres schwer getan, einen nötigen Nachtragshaushalt für 2019 zu beschließen.

Stadtrat von Dornburg-Camburg tut sich oft schwer mit Kompromissen

Der war erforderlich geworden, weil mehrere Investitionsmaßnahmen mehr Geld als eingeplant erforderten. Das entsprechende Zahlenwerk wurde erst auf den letzten Drücker im Dezember genehmigt, für Beratungen über den Haushalt für 2020 war dann keine Zeit mehr. „Deshalb müssen wir nun nach einer vorläufigen Haushaltsführung arbeiten“, erklärte Storch auf Nachfrage. „Das bedeutet, wir können lediglich begonnene Maßnahmen fortsetzen und nur das tun, was dringend nötig ist, um das Funktionieren der Stadt abzusichern.“ Neue Projekte anzuschieben sei nicht möglich, weil dafür ein genehmigter Haushaltsplan gebraucht werde.

Haushalt kann noch bis März dauern

Im Januar werde sich erstmals der Haushaltsausschuss mit dem Zahlenwerk beschäftigen. Er muss sondieren, welche Vorhaben mit dem zur Verfügung stehenden Geld überhaupt realisierbar sind und welche Prioritäten dabei gesetzt werden. „Sicher wird auch noch eine zweite Debatte im Ausschuss im Februar nötig sein, denn jede Fraktion wird ihre politischen Prämissen durchsetzen wollen“, sagte Storch. Bei der Kommunalwahl im Frühjahr 2019 hatte die CDU ihre Mehrheit im Stadtrat von Dornburg-Camburg verloren. Seit im November dann auch noch drei Stadträte aus der Fraktion der Freien Wähler Dornburg-Camburg austraten und die Fraktion „Bürger für Camburg“ gründeten, müssen vier Fraktionen Kompromisse finden. Was nicht immer leicht ist. Dorothea Storch rechnet daher nicht damit, vor März den Haushalt fertig zu bekommen.

Saalebrücken und Burgdach haben Priorität

Die Männer des Bauunternehmens Pfeiffer haben derzeit einen luftigen Arbeitsplatz. Sie sind der Burg von Camburg aufs Dach gestiegen, um dieses wieder dicht zu kriegen. Foto: Angelika Schimmel

Kilian Lange, Unternehmer aus Jena, will aus der alten Lederfabrik von Camburg eine attraktive Wohnanlage machen. 2020 soll es nun losgehen mit dem Umbau. Bürgermeisterin Dorothea Storch stellte das Projekt vor fast einem Jahr der Öffentlichkeit mit vor. Foto: Angelika Schimmel

Die drei großen Investitionsvorhaben der Kommune können davon unabhängig jedoch weitergeführt werden: die Sanierung der Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz, der Bau der neuen Saalebrücke in Stöben und die Dachsanierung der Camburg. „Diese drei Dinge wollen wir 2020 auch abarbeiten“, erklärte Storch. Wobei die beiden letzten Maßnahmen die Stadtfinanzen kaum belasten, denn die neue Stöbener Brücke über die Saale wird aus dem Hochwasser-Fonds bezahlt, und auch das Dach der Camburg wird mit Sicherungsmitteln vom Land finanziert. Um die begonnene Sanierung der historischen Stahlbogenbrücke in Dorndorf fortführen zu können hatte die Stadt im Vorjahr einen Millionen-Kredit aufnehmen müssen. Doch die Bürgermeisterin ist zuversichtlich, dass die alte Brücke 2020 in neuer Schönheit erstrahlen wird.

Auf der Wunschliste der Bürgermeisterin steht für 2020 auch die alte Schadstoff-Deponie von Dornburg. Wer deren Sanierung bezahlt, ist noch nicht geklärt, aber es gibt darüber Gespräche. „Das Land hat den Landkreis beauftragt, ein Gefährdungsgutachten zu erstellen, daran wird gearbeitet. Ergebnisse sollen Mitte des Jahres vorliegen, dann muss entschieden werden, was dort weiter passiert“, sagte Storch.

Städtebaufördermittel sind zugesagt

In Fall des Alten Rathauses von Camburg, sieht man im neuen Rathaus schon klarer. Eine Machbarkeitsstudie hatte im Vorjahr gezeigt, was in dem sehr alten Gebäude an Nutzung möglich ist, mit Landesmitteln war die ziemlich marode Immobilie gesichert worden. „Jetzt haben wir noch einmal Städtebaufördermittel beantragt – und bekommen, so dass wir in diesem Jahr für den Innenausbau Planungen beauftragen können. 2021 könnte dann dort gebaut werden. Das Haus soll Vereinen ein neues Domizil geben.

Und noch ein weiterer Schandfleck könnte bald aus dem Stadtbild von Camburg verschwinden: die alte Lederfabrik. „Die Investoren mussten noch einige Änderungen am Projekt vornehmen und warten auf letzte Genehmigungen, sind aber guter Hoffnung, dass es dann im Frühjahr losgehen kann“, erklärte die Bürgermeisterin. In diesem Zusammenhang könnte dann auch ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gehen – der schlechte Zustand der Straße und des Parkplatzes am Amtshof könnte verbessert werden. Sie ist die Hauptzufahrt für die Feuerwehr, auf der jedoch schon Fahrzeuge Schaden genommen haben. „Wir haben noch einmal Fördermittel über das Städtebau-Programm beantragt“ , informierte Storch. Auch der Zweckverband Jenawasser will hier demnächst neue Leitungen verlegen, die Projekte zu koordinieren wäre sicher eine gute Sache, ist Storch überzeugt.