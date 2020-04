Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brückenbau über der Saale bei Stöben geht voran

Wenn ein bestimmtes Projekt nicht so richtig vorankommt, heißt es hierzulande gern, bis zum glücklichen Ende werde noch viel Wasser die Saale hinunter fließen. Im Fall der Saalebrücke im Dörfchen Stöben, dem nördlichsten Ortsteil von Dornburg-Camburg, ist das wortwörtlich zu nehmen. Denn seit dem Hochwasser vom Juni 2013 war diese Brücke eigentlich abgeschrieben.

Das Bauwerk, über das ein Wirtschaftsweg führt, der auch von Radfahrern gern genutzt wird, die das Saaleland erkunden, hatte vor sieben Jahren wirtschaftlichen Totalschaden erlitten. Ein Neubau war unausweichlich und schnell beschlossen, doch hat es gut sechs Jahre gedauert, bis die Finanzierung über das Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden nach dem Hochwasser 2013 gesichert werden konnte.

Mächtige Brückenfundamente betoniert

Am Dienstag wurden die ersten Fahrbahnträger der neuen Saalebrücke auf den Fundamenten am Ufer und Behelfsträgern im Flussbett montiert. Foto: Angelika Schimmel

Seit Ende 2019 wird nun gebaut. Die neue Brücke entsteht ein paar Meter weiter flussabwärts, hier haben Bauleute von Streicher mächtige Brückenfundamente betoniert. Mitten im Flussbett wurden Pfahlbohrungen gesetzt für eine Hilfskonstruktion zur Montage der neuen Brücke. Doch diese Arbeiten mussten Mitte März unterbrochen werden. Grund war wieder einmal das Saalewasser. „Der Fluss führte Hochwasser, und das war zu gefährlich, um die Pfahlbohrungen zu setzen“, berichtet Michael Drechsler. Der junge Mann trägt als Polier auf der Baustelle die Verantwortung für den Stahlbau. Jetzt, wo das Wasser zurückgegangen ist, bemühen sich die Männer, den Zeitverzug wieder herauszuholen.

Seit Montag rollen nun täglich Schwerlaster nach Stöben, die diverse Brückenteile anliefern. Mit der Montage der etwa 20 Tonnen wiegenden, acht Meter langen Endquerträger auf den Brückenfundamenten wurde begonnen.

Ein Original Thüringer Produkt

In der letzten Aprilwoche haben die Stahlbauer des Spezialbetriebes Hartleb aus Leinefelde mit der Montage der tragenden Stahlelemente begonnen. Sie errichten in den kommenden rund acht Wochen eine Stabbogenbrücke von rund 60 Metern Länge. Foto: Angelika Schimmel

Am Dienstag schwebten die ersten Fahrbahnträger über dem Fluss und wurden auf die Hilfsauflager im Flussbett gelegt. Stück für Stück wächst die Brücke. „Wenn alles planmäßig läuft, werden wir Stahlbauer in etwa acht Wochen fertig sein. Dann können die Straßenbauer von Streicher wieder zum Zuge kommen“, sagt der Polier.

Er und seine Kollegen sind versiert bei der Sache, schließlich haben sie eine baugleiche Stabbogenbrücke vor zwei Jahren ein paar Kilometer flussaufwärts in Golmsdorf gebaut. Beide Brücken sind im Stahl- und Anlagenbaubetrieb Hartleb in Leinefelde gefertigt worden, sind also ein Original Thüringer Produkt. „Allerdings ist die Brücke hier in Stöben fast doppelt so lang wie die Golmsdorfer. Die Saale ist hier schon um einiges breiter“, sagt Drechsler. Und noch etwas unterscheidet die Bauwerke: in Stöben werden sich zwei hohe rote Brückenbögen über den Fluss wölben, in Golmsdorf sind sie blau.

Die Einwohner des kleinen Dorfes Stöben beobachten derweil den Fortgang der Bauarbeiten sehr genau. So ein Zweieinhalb-Millionen-Euro-Projekt entsteht eben nicht alle Tage. Sie haben ja auch fast sieben Jahre auf die Realisierung gewartet. Und sie hoffen, dass mit der neuen Brücke eine große Gefahrenquelle für das Dorf beseitigt wird. Denn an den acht im Flussbett stehenden Stahlträgern der alten Brücke sammelten sich immer wieder Berge von Treibholz, die bei Flutereignissen zusätzliche Hindernisse waren und die Saale im Ort weiter ansteigen ließen.

Wenn die neue Brücke fertig ist, wird die alte, die den Bauleuten jetzt noch gute Dienste leistet, abgerissen. Kein Wunder, dass die Stöbener die neue Brücke dann gern mit einem Fest einweihen wollen. Doch wegen Corona könnte noch eine Menge Wasser die Saale hinab fließen, bis das Fest wirklich gefeiert werden kann.