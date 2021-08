Buchstabieren mit Jena

Viele Jena-Patrioten hatten sich jüngst gefreut, als feststand: Das ZDF zeigt im Herbst einen Krimi, der in Jena spielt. Ja, es geht die Rede, dass in dieser Woche die Dreharbeiten für eine Fortsetzung beginnen. Bundesweit Millionen von Zuschauern, die den Landgrafen und den Markt mit Hanfried auf dem Bildschirm haben – Jena-Herz, was willst du mehr!? Jena blüht aber ein noch nachhaltigerer Werbe-Effekt: Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat in diesen Tagen den Entwurf eines für Wirtschaft und Verwaltung empfohlenen neuen Buchstabieralphabets veröffentlicht.

Bevorzugt hat sich das DIN an den einbuchstabigen Kfz-Kennzeichen orientiert und ersetzt so die bislang üblichen Vornamen. Vorteil: Bei den Vornamen gibt es ein unzeitgemäßes Männer-Übergewicht. Und wer wusste schon, dass die Nazis das Ur-Buchstabieralphabet antisemitisch überarbeitet hatten: etwa mit „Nordpol“ statt „Nathan“ und „Zeppelin“ statt „Zacharias“? Allerdings ist im vierten Quartal noch eine „Einsprecher-Sitzung“ beim DIN abzuwarten, ehe das neue Buchstabieralphabet 2022 freigegeben wird.

Denkbar, dass Gera Einspruch erhebt wegen Nichtberücksichtigung. Das DIN begründet dazu, dass beim G Görlitz aufgenommen wurde, „weil Gera unter akustisch ungünstigen Bedingungen (speziell, wenn nur die Vokale verständlich sind) mit Jena verwechselt“ werden könne. Okay, da muss die Telefonverbindung mies, der Schnapspegel hoch und das Ostthüringisch besonders breitgetreten sein. Pah! Mit Jena verwechselbar! Ansonsten wäre das ja wohl ein Jux. Also: Jena. Unna. Xanten: