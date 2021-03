Julia Vorontsova freut sich, dass die Stadtbibliothek in Camburg wieder für ihre Leser geöffnet ist.

Dornburg-Camburg. Drei Monate hatte die Stadtbibliothek in Camburg geschlossen. Doch seit Dienstag können Bücherfreunde sich wieder mit neuem Lesestoff eindecken.

Bücherwürmer freut’s: Bibliothek in Camburg ist wieder auf

„Die ersten beiden Leser standen schon vor der Tür, als ich am Dienstag halb neun zur Arbeit kam“, berichtet Julia Vorontsova. Dabei öffnet ihre Stadtbücherei in Camburg eigentlich erst um neun Uhr. Doch nach drei Monaten Schließung, bedingt durch die Corona-Pandemie, wollten die beiden Stammleser offenbar dem erwarteten Andrang am ersten Öffnungstag zuvorkommen.