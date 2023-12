Eine Bücherzentrale am Jenaer Busbahnhof

JENA Kommunalservice und Volksbank bringen gemeinsam Literatur in den Wartesaal. Was es an weiteren Neuigkeiten zur Nutzung der Immobilien-Teile des Busbahnhofes gibt.

Am Jenaer Busbahnhof ist der Wartesaal seit Donnerstag ein literarisches Dorado. Der Kommunalservice KSJ als Träger des Busbahnhofs und die hiesige Volksbank e.G. haben dem Raum gemeinsam die zusätzliche Funktion einer „Bücherzelle“ verpasst.

Hier können Fahrgäste jetzt bereits gelesene Literatur entgeltlos mitnehmen; im eingebauten Riesen-Wandregal sind um die 1500 Bücher „aus zweiter Hand“ eingestellt. Sie entstammen allesamt dem Fundus des in der Löbstedter Straße vor wenigen Wochen erweiterten Tauschhauses, das mit viel Herz in Betrieb gehalten wird von einem Team gehandicapter Leute des Saalebetreuungswerkes (SBW).

Außenansicht des Busbahnhof-Wartesaals, der fortan auch als "Bücherzelle" dient. Foto: Thomas Stridde

Immer genug Nachschub

Falko Gaudig, Vorstand der hiesigen Volksbank e.G., beschrieb, dass in seinem Team die Idee entstanden war, gemäß schönen „Bücherzellen“-Beispielen etwa in Kahla oder Jena-Ost auch am Busbahnhof solch eine Form der Leseförderung zu etablieren. Am 8. September sei man mit der Idee an den Kommunalservice herangetreten und habe dabei offene Türen vorgefunden.

Der KSJ kümmerte sich um den Rückbau von Tür sowie Durchreiche zum benachbarten früheren Imbiss-Raum und trug Sorge, dass die Wand geglättet und der Fußboden gestrichen wird, berichtete KSJ-Marketing-Abteilungsleiter Martin Steglitz. Für die Herrichtung des Raumes und den Einbau des Regals sind insgesamt 18.000 Euro aufgebracht worden.

Nach Einschätzung von Martin Steglitz wird es immer genug Nachschub an Second-Hand-Büchern aus dem Tauschhaus geben. Besonderer Vorteil sei es, dass zwei Damen aus dem SBW-Tauschhaus-Team am Busbahnhof aus- und einsteigen, wenn sie zur Arbeit gehen und von der Arbeit kommen. So könnten sie nach dem Rechten sehen und den aktuellen Nachschubbedarf ermitteln, sagte Steglitz. Die Bandbreite der Bücher-Themen sei groß und reiche von Kinderliteratur bis zum Fachbuch.

Die Idee der Wiederverwertung

Und natürlich werde im Tauschhaus geschaut, dass keine Bücher ins Regal kommen, die auf dem Index stehen. „So etwas fällt nicht auf den zurück, der es bei uns abgab, sondern auf den, der es ins Regal reingestellt hat“, sagte KSJ-Chef Uwe Feige. Und mit Blick auf den wichtigen Aspekt der Wiederverwertung innerhalb der „Hierarchie des Abfalls“: „Es ist schön, dass wir dies lokal so hinbekommen. Das zeigt, dass wir mit der Idee nicht allein unterwegs sind.“

Ab 6 Uhr geöffnet

Falko Gaudig lobte die „super Zusammenarbeit innerhalb so kurzer Zeit“. Freilich sei zu hoffen, dass das Angebot beständig bleibt. Nach Uwe Feiges Worten wird der Wartesaal werktags um 6 Uhr von den Kollegen der Innenstadtreinigung geöffnet und zwischen 20 und 22 Uhr geschlossen. „Man muss den Raum leider auch vor Missbrauch schützen.“

Fahrer-Ruheraum wird Servicestelle

Der benachbarte vormalige Imbissraum, so erläuterte Uwe Feige, soll im nächsten Jahr zum Aufenthaltsraum für die Busfahrer umfunktioniert werden. Das bislang dafür genutzte langgestreckte Separatgebäude der Busbahnhofsanlage soll einem neuen Zweck zugeführt werden: Hier wird die KSJ-Servicestelle Heimat finden, die derzeit noch im Provisorium der ehemaligen „Waffelbude“ an der Ecke Unterlauengasse/Saalstraße Sitz hat.