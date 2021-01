Bündnis "Soziale Stadt" fordert Erhalt des Sozialtickets

Nachdem das „Bündnis solidarische Stadt“ am vergangenen Freitag mit der Aktion „Laute Fenster“ gegen die Kürzungen, die im Haushaltssicherungskonzept 2021 im Bereich der Kultur vorgesehen sind, protestierte, folgte am gestrigen Montag die Aktion „Jenabonus bleibt“.

Dabei machten Vertreter des Bündnisses mit einem Aktions- und Informationsstand vor dem JeNah-Servicecenter am Holzmarkt sowie mit kleineren Aktionen in Straßenbahnen und Bussen auf die Pläne der Stadt aufmerksam, das Sozialticket „Jenabonus“ für Erwachsene ersatzlos zu streichen.

Es trifft die, die es ohnehin schwer haben

„Das würde genau die Menschen treffen, die es ohnehin sehr schwer haben und für die soziale Teilhabe ein Problem darstellt“, sagt Beatrice Osdrowski vom „Bündnis solidarische Stadt“. Antragsberechtigt für die „Jenabonus-Karte“ sind Menschen, die zum Beispiel Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung oder Hilfe zur Pflege empfangen, auch Altersrentner mit Anspruch auf Wohngeld und Erwerbsunfähigkeitsrentner mit Anspruch auf Wohngeld gehören dazu. „Auf die öffentlichen Verkehrsmittel sind all diese Menschen angewiesen. Sie erhalten keine Rabatte mehr, während die Fahrpreise stetig steigen“, so Osdrowski. „Die Leute haben Behördengänge in der Stadt zu erledigen, Arztbesuche stehen an. Es trifft diejenigen, die die Unterstützung am nötigsten hätten.“

Bereits seit dem 1. Januar 2021 können die etwa 1300 bis 1500 erwachsenen Jenabonus-Nutzer den öffentlichen Nahverkehr nicht mehr zu ermäßigten Fahrpreisen nutzen. Der „Jenabonus“ gehört zu den freiwilligen Leistungen, die in der haushaltsfreien Zeit nicht gewährt werden können, dafür fehle die Rechtsgrundlage, heißt es aus der Stadtverwaltung dazu. Nicht betroffen sind bis zum Schuljahresende 2020/2021 Kinder und Jugendliche, die ein sogenanntes Mobilitätsticket zur kostenfreien Nutzung des Jenaer Nahverkehrs erhalten haben. Diese Chipkarte gilt für das gesamte Schuljahr bis zum Beginn der Sommerferien.

Kontinuierliche Kürzungen

Erst mit beschlossenem Haushalt wäre die Ermäßigung für Jenabonus-berechtigte Erwachsene wieder möglich gewesen. Im bisherigen Haushaltssicherungskonzept allerdings ist die Streichung dieser Leistung für Erwachsene Jenabonus-Nutzer vorgesehen. Das Bündnis "Solidarische Stadt“ machte gestern mit Flyern darauf aufmerksam, dass die Jenabonus-Karte ursprünglich (bis zum Jahr 2013) mit 50 Prozent gefördert wurde – für bis zu 291 Einzelfahrscheine beziehungsweise 9 Monatskarten pro Jahr. Seitdem sei kontinuierlich gekürzt worden, während die Fahrpreise in die entgegengesetzte Richtung gestiegen seien. Zuletzt habe der Jenabonus den Inhabern zumindest ermöglicht, sechs Fahrscheine pro Monat mit 25 Prozent Rabatt zu kaufen.

Im Jahr 2020 wurden von der Stadt 151.703,40 Euro für Fahrkarten für Erwachsene und 259.223,20 Euro für Fahrkarten für Kinder und Jugendliche aufgewandt. Die Streichung der Leistung hätte einen Konsolidierungseffekt für die Stadt von 75 000 Euro für das Jahr 2021, nachhaltig erreichbar wären 150.000 Euro.

Info: Für Mittwoch, den 27. Januar, mobilisiert das Bündnis zu einer Protest-Kundgebung vor dem Volkshaus, in dem ab 17 Uhr der Stadtrat tagen wird. Die Kundgebung beginnt 16 Uhr.