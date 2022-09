Bürgerinitiative gegen Jenaer Osttangente stellt sich beim Parking Day vor

Jena. Die Bürgerinitiative „Verkehrswende statt Osttangente“ hat beim Parking Day für weniger Autoverkehr in Jena geworben.

Die zehnköpfige Jenaer Bürgerinitiative „Verkehrswende statt Osttangente“ hat sich beim Parking Day am Freitag erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert. Vorrangiges Ziel sei es gewesen, weitere Unterstützerinnen und Unterstützer von den eigenen Anliegen zu überzeugen.

„Diese sind: Verkehrsberuhigung des östlichen Löbdergrabens auch ohne Osttangente, ein S-Bahn-Takt auf der Saalbahn, barrierefreie Haltestellen, sichere Radwege und mehr Platz für Fußgänger“, sagte Pascal Zillmann.

„Bewusstsein für Pläne schaffen“

Zusammen mit Stefan Jakobs vom BUND verteilte er beim Parking Day Flyer der Bürgerinitiative und legte deren Ziele in einem Redebeitrag dar. „Wenn die Osttangente kommt, wird sie das größte Straßenprojekt in Jena in den nächsten zehn Jahren. Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, was die Pläne eigentlich bedeuten und ob sie noch zeitgemäß sind“, sagte Stefan Jakobs.

Beim Parking Day sollte am Freitag drei Stunden lang für eine autofreie Innenstadt und Karl-Liebknecht-Straße geworben werden. Dafür wurden der östliche Löbdergraben in Richtung Stadtrodaer Straße für den Autoverkehr gesperrt und in der Karl-Liebknecht-Straße Parkplätze umgewidmet. Stattdessen stellten sich Initiativen und Vereine wie der Radentscheid Jena, das Aktionsbündnis Klima und Umwelt Jena sowie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) vor.