Bürgermeister in Lindig und Tautenburg zurückgetreten

Da die Bürgermeisterin in Lindig sowie der Bürgermeister in Tautenburg zurückgetreten sind, finden nun auch dort am 25. April Neuwahlen statt (Symbolbild).

Lindig/Tautenburg Am 25. April finden nun auch in Lindig und Tautenburg Neuwahlen der Bürgermeister statt.

Neben den turnusmäßigen Neuwahlen der Bürgermeister in Bürgel, Schkölen, Nausnitz, Laasdorf und Reichenbach müssen auch Bürger in zwei weiteren Gemeinden über neue Amtsträger entscheiden. Da die Bürgermeisterin in Lindig sowie der Bürgermeister in Tautenburg zurückgetreten sind, tätigen die Einwohner auch dort am 25. April ihr Kreuz auf dem Wahlzettel (Stichwahl: 9. Mai).

Die offizielle Bekanntmachung erfolge im nächsten Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Die Kommunalaufsicht sieht keine rechtliche Grundlage, die festgesetzten Termine zu verschieben.

Anders dagegen bei der Landtagswahl. Die Wahlperiode wird verkürzt, indem mit einer Zweidrittel-Mehrheit eine Selbstauflösung des Landtags beschlossen wird. Darauf einigten sich die Koalitionspartner gemeinsam mit der CDU. Neuer Wahltermin ist der 26. September.