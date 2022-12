Bürgerstiftung Jena braucht Hilfe

Jena. Crowdfunding-Aktion der Bürgerstiftung Jena/Saale-Holzland für Wärmevorhänge

Die Bürgerstiftung Jena/Saale-Holzland braucht dringend und schnell Unterstützung: Nur noch bis 22. Dezember läuft eine Crowdfundingaktion über die Stadtwerke Jena, um Geld für Wärmevorhänge zu sammeln. Leider ist die nötige Summe von 2500 Euro noch lange nicht erreicht. „Die Eingangstüren zu unseren Büroräumen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik“, sagt Barbara Albrethsen-Keck, Vorsitzende der Stiftung. „Bei Einfachverglasung und verzogenen Rahmen liegt die Temperatur am Eingang derzeit nur wenig über dem Gefrierpunkt.“ Früher sei der Vorraum beheizt worden, das verbiete sich in diesem Winter. Die Bürgerstiftung möchte zwei Thermovorhänge anbringen. Gut 1000 Euro pro Vorhang, einschließlich Montage, muss man in die Hand nehmen – Geld, welches das Budget leider nicht hergibt.

