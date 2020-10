Bürgerstiftung Jena dankt Spendern und Sponsoren

Über 200 Spender haben neben vielen Sponsoren und Förderern im vergangenen Jahr die Bürgerstiftung Jena unterstützt. Das stellte Vorstandsvorsitzende Barbara Albrethsen-Keck während der Stifterversammlung fest. Aufgrund der schwierigen Lage am Kapitalmarkt stünden der Stiftung wenige Mittel zur Förderung von Projekten in Jena zur Verfügung. Diese Mittel seien durch die Förderung von vier Projekten in Jena dennoch nicht ausgeschöpft. Die Möglichkeit der Förderung solle daher 2021 bekannter gemacht werden.

Vereine und Initiativen können bis zu 300 Euro bei der Stiftung beantragen. Informationen dazu gibt es auf der Webseite der Bürgerstiftung. Zudem will die Stiftung 2021 per Kampagne das Thema Stiften bekannter machen. Einen Anfang hat eine Stifterin 2020 gemacht, die einen Fonds mit dem Namen „Herbstglück“ eingerichtet hat. Dessen Erträge sollen ehrenamtliche Engagements in der Altenhilfe fördern. Erfreulich ist die Entwicklung des Stiftungskapitals, das auf 428.987 Euro vergrößert wurde. Für den ausgeschiedenen Vorstand Klaus Schindlbeck wurde Daniela Englert als Nachfolgerin gewählt. Der offizielle Name „Bürgerstiftung Zwischen RAUM – Stiftung für die Region Jena-Saale-Holzland“ wurde in „Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland“ verwandelt.