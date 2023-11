Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland startet Wunschbaum-Aktion

Bei Fit für 2 in der Kahlaischen Straße 2 können ab sofort Wünsche von Kindern und Erwachsenen in schwierigen Lebenssituationen gepflückt und erfüllt werden.

Jena. 500 Wünsche von Kinder und Erwachsenen in schwierigen Lebenssituationen können erfüllt werden.

Die Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland läutet die festliche Jahreszeit ein und startet ihre alljährliche Wunschbaum-Aktion. Ab dieser und nächster Woche stehen dafür zwölf festlich geschmückte Bäume überall im Stadtgebiet mit insgesamt 500 Wünschen von Kindern und Erwachsenen in schwierigen Lebenssituationen.

Im Jahr 2011 begann die Aktion mit nur einem Baum und 23 Wünschen. Im Laufe der Zeit ist die Idee gewachsen, und in diesem Jahr konnten in Zusammenarbeit mit sieben Jenaer Unternehmen (Jenoptik AG, Jabil, Fit Für 2 Jena, Ever-Pharma Jena GmbH, Convales, DotSource und Deutsches Optisches Museum) insgesamt 500 Wünsche realisiert werden. Die Mitmach-Aktion lädt nun die Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich aktiv zu beteiligen.

Wünsche können entweder bei teilnehmenden Arbeitgebern oder an öffentlichen Bäumen ausgewählt werden. Die Weihnachtswichtel haben dann bis ca. Mitte Dezember Zeit, die Wünsche zu erfüllen und schön verpackt an den jeweiligen Standorten abzugeben. In Rahmen von Weihnachtsfeiern werden die Geschenke dann in den Einrichtungen an die Kinder und Erwachsenen übergeben. Die öffentlich zugänglichen Bäume sind an folgenden Orten zu finden:

• Medipolis Apotheke Jena- Nord, Camburger Straße 89,

• Medipolis Apotheke im Eulenhaus, Schillerstraße 1,

• Fit für 2, Kahlaische Straße 31,

• Jenoptik, Technologiezentrum, Göschwitzer Straße 25

• Abbe-Zentrum, Hans-Knöll-Straße 1, Beutenbergcampus,

ein weiterer öffentlich zugänglicher Wunschbaum, initiiert von der Elterninitiative für krebskranke Kinder, befindet sich im Foyer der Jenoptik am Ernst-Abbe-Platz.