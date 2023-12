Ein Bürgerzentrum für Winzerla, familienfreundliches Jena und Gebührenbefreiung für Fahrradständer

Jena Das sind die Themen der Fraktionen in der kommenden Jenaer Stadtratssitzung am 13. Dezember.

FDP fordert Gebührenbefreiung für Unternehmen bei Fahrradständern

Die FDP-Fraktion im Jenaer Stadtrat setzt sich dafür ein, dass Unternehmen, die Fahrradständer aufstellen und dabei Werbung integrieren, von Sondernutzungsgebühren befreit werden. Derzeit werden für solche Fahrradständer noch Gebühren erhoben, was nach Ansicht der Fraktion eine unnötige Hürde für Unternehmen darstellt, die sich aktiv für eine bessere Fahrradinfrastruktur engagieren wollen.

Die FDP-Fraktion möchte mit dieser Maßnahme den Mangel an Fahrradabstellplätzen adressieren. Ausreichende Abstellmöglichkeiten würden dazu beitragen, unerlaubtes Parken von Fahrrädern an Verkehrsschildern und Bäumen zu reduzieren und somit das Stadtbild ordentlich zu halten. Derzeit beläuft sich die Gebühr für einen Fahrradständer mit einem Werbeträger bis zu 0,5 Quadratmeter Fläche auf 0,35 Cent pro Stück und Tag.

Der Fraktionsvorsitzende Alexis Taeger erklärt: „Es geht um einfache Maßnahmen, die auf gesundem Menschenverstand basieren. Wir möchten den Unternehmen, die Fahrradständer für ihre Kunden aufstellen möchten, nicht im Wege stehen. Die Kosten für die Stadt sind minimal, wir senden aber eine Botschaft an die Laden- und Praxisbesitzer dieser Stadt.“

Petra Teufel, Mitglied im Werkausschuss KSJ, ergänzt: „Es ist demotivierend für Unternehmen, die Fahrradabstellmöglichkeiten bereitstellen wollen, wenn sie mit zusätzlichen Gebühren konfrontiert werden. Wir möchten diese Hürde abbauen und Unternehmen ermutigen, sich aktiv an der Verbesserung der Fahrradinfrastruktur zu beteiligen.“

Grüne Stadtratsfraktion richtet Fokus auf Familienfreundlichkeit in Jena

In der Stadtratssitzung am Mittwoch, 13. Dezember, wird eine Große Anfrage der bündnisgrünen Fraktion mit dem Thema „Jena - Familienfreundliche Stadt! Wie lebt es sich hier?“ diskutiert. Schwerpunkte der Anfrage sind Strukturdaten und vorhandene (Beratungs-)Angebote, aber auch die Bedürfnisse von Senioren sowie die Situation in den Bereichen Wohnen und Bildung.

Dazu Kathleen Lützkendorf, OB-Kandidatin und Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat: „Wir danken der Stadtverwaltung für die detaillierte und tiefgründige Beantwortung, die eine gute Grundlage für unsere weitere Arbeit ist. Unsere Hauptanliegen sind, stärker in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu investieren und die Gesundheitsprävention flächendeckend für alle Generationen und stadtteilscharf zu stärken. Einen besonderen Fokus wollen wir auf die Bereiche psychische Gesundheit, Klimawandel und Gesundheit sowie gesundheitliche Chancengleichheit legen.“

SPD-Fraktion fordert Planungsstart für ein Bürgerzentrum in Winzerla

Mit einer Beschlussvorlage für den Stadtrat will die SPD-Fraktion den Oberbürgermeister beauftragen, mit den Planungen für ein Bürgerzentrum in Winzerla zu beginnen. Das Ziel ist ein Baustart 2025. Seit 2012 werde wiederholt die Forderung nach einem Bürgerzentrum für Winzerla an die Stadtverwaltung herangetragen - eine Forderung geäußert nicht nur vom Ortsteilrat und dem Stadtteilbüro, sondern auch von den vielen Vereinen sowie den in Winzerla aktiven sozialen Einrichtungen und Initiativen, welche schon seit Jahren räumlich an die Grenzen des Mach- und Zumutbaren geraten sind und denen schlicht die Möglichkeit fehle, ihr Angebot nachfragebedingt für die Bürgerinnen und Bürger zu erweitern, heißt es in einer Mitteilung der SPD-Fraktion.

Friedrich-Wilhelm Gebhardt, Ortsteilbürgermeister und SPD-Stadtratsmitglied, sagt: „Ein Bürgerzentrum wird dringend benötigt. Auch aus der Bürgerschaft wurde mir mehrfach der Wunsch nach einem solchen Zentrum herangetragen für Veranstaltungen, Familienfeiern oder einfach nur, wo man sich treffen und gemeinsam etwas unternehmen kann. Insbesondere für unsere älteren Bürgerinnen und Bürger gilt es, entsprechende räumliche Angebote bereitzustellen.“

Die für ein Bürgerzentrum notwendigen Kosten sind im Investitionsplan vom städtischen Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena bereits ausgewiesen und eine Förderung von bis zu 70 Prozent sei möglich. „Aus diesem Grund ist nicht nachvollziehbar, warum das Bürgerzentrum noch nicht realisiert, ja noch nicht mal mit den Planungen begonnen wurde. Es gilt, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und anzufangen“, fordert Katja Glybowskaja, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Jenaer Stadtrat.

Deshalb soll der Oberbürgermeister mit der SPD-Vorlage auch beauftragt werden, dem Stadtrat noch vor der Sommerpause Fragen des Standortes, der Kosten, des Nutzungskonzeptes und des Zeitplans für den Bau des Bürgerzentrums zu beantworten.