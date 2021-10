Bürgfel zeigt rähistorische Töpfe im Schrank und zur Zierde

Bürgel. Neue Ausstellung im Keramikmuseum Bürgel macht mit besonderem Kapitel der Keramik-Werkstätten um 1900 bekannt

Töpfe, aus denen unsere Vorfahren gegessen haben, oder Schalen, in denen sie Wertvolles aufbewahrten, lassen das Leben in grauer Vorzeit lebendig werden. Im Keramik-Museum Bürgel präsentiert die Sonderausstellung „Anstatt unnützem Ziergerät“ seit dem Wochenende genau solche Dinge. Und Repliken davon aus neuerer Zeit.

Hinter dem etwas kryptischen Ausstellungstitel verbirgt sich die über hundert Jahre alte Bewerbung einer Bürgeler Tonwarenfabrik für Replikate mitteldeutscher prähistorischer Keramik.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schon für das letzte Jahr geplant, freut sich der Bürgeler Museumsleiter, Konrad Kessler, diese Ausstellung nun nach den coronabedingten Verschiebungen endlich zeigen zu können. „Die Ausstellung gibt in doppelter Hinsicht spannende Einblicke in die regionale Keramikgeschichte“, so Kessler. „Sie nimmt eine der interessantesten Epochen der Bürgeler Töpferei – die Zeit um 1900 – in den Blick, in der die hiesigen Werkstätten mehrere Krisen mit neuen Produkten und Produktionsverfahren erfolgreich überstanden und mit dem Jugendstilkünstler Henry van de Velde zusammenarbeiteten.“

Die Herstellung der Replikate entspricht noch dem im Historismus Ausdruck findenden Bedürfnis nach Zurschaustellung eigenen Geschichtsbewusstseins, auch der Renaissance-, Mittelalter- und Antikenbegeisterung. Die Nachbildungen der prähistorischen Keramiken dienten dem Schmuck bürgerlicher Haushalte, aber auch der lebendigen Unterrichtung in Schulen, Universitäten und bei Vorträgen. „Mit Leihgaben aus der Sammlung Ur- und Frühgeschichte der FSU Jena und des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle können wir die historischen Bürgeler Repliken gemeinsam mit den zu Grunde liegenden Originalobjekten präsentieren und zudem einen wunderbaren Blick auf 4000 Jahre mitteleuropäische Keramikgeschichte bieten“, schwärmt der Leiter des Bürgeler Museums. Für 2023 plant er schon das nächste Ausstellungsprojekt mit der Jenaer Uni.