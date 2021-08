Bundestagsvizepräsidentin kommt an Jenas Jenzigfuß

Jena. Dagmar Ziegler hörte gut zu bei den Kleingärtnern. Zum Jenaer J-Wort konnte sie aber nicht viel sagen.

Bundestagsvizepräsidentin Dagmar Ziegler tourt durch die Regionen. In Jena gab es dabei eine heikle Mission. Als SPD-Politikern ging sie zum Regionalverband der „Kleingärtner“. Der Kleingartenverein „Am Jenzig“ – Brennpunkt des jahrelangen Streits - stellte sein Vereinsheim zur Verfügung. Weitere Vereine saßen am Tisch. Kleingärtner haben in Jena immer dann ein Problem, wenn zu Lasten der grünen Oasen nach Wohnbauflächen gesucht wird. Dabei waren immer auch örtliche SPD-Politiker aktiv.

Zu Beginn des Dialoges drückte Ziegler ihre Wertschätzung für das Ehrenamt aus. „Ich bin ja im Kleingarten aufgewachsen“, sagte die gebürtige Leipzigerin. Bevölkerungsdichte, Schutz der Kleingärten und Lebensqualität in Städten wurden besprochen. Den Wunsch nach dauerhafter Sicherung von Kleingartenflächen und Bestandsschutz über das Bundeskleingartengesetz nahm Ziegler mit. Versprechen konnte die SPD-Politikerin nichts, sie sei ja nicht Bürgermeisterin in Jena. Aber sie hörte zu. Auf das in Jena heikle J-Wort ging sie nicht weiter ein. Eine Bebauung des „Jägerbergs“ hatten die Kleingärtner vor geraumer Zeit vorgeschlagen, um Druck aus dem innerstädtischen Baugeschehen zu nehmen. Bei der Stadtverwaltung kam diese Vorschlag nicht so gut an.

Holger Eismann, Vorsitzender des Regionalverbandes, sprach von der sehr interessanten Initiative der Bundes-SPD, die Schutzwirkung des Kleingartengesetztes noch zu verstärken. Zu den weiteren Gesprächspartnern von Zieglers Tour, die im Zeichen des Wahlkampfes stand, gehörten Jonas Zipf von „Jena Kultur“, Barbara Albrethsen-Keck von der Bürgerstiftung und Holger Beck vom Medizintechnik-Unternehmen „Microfluidic Chipshop“. Hier ging es um weniger heikle Themen.