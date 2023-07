Bundesweiter Run auf Camburg: 200 Schützen im Stöbener Wald

Camburg. Das Camburger Cyriakusfest mit Bogenschützenturnier und Mittelaltermarkt zog am Wochenende viele Besucher an.

Die etwa 200 Bogenschützen, die am Wochenende aus ganz Deutschland nach Camburg angereist waren, um im Stöbener Wald am Turnier „Cyriakusjagd“ teilzunehmen, klangen begeistert vom neu gestalteten Parcours. Die Cyriakusjagd und das dazugehörige mittelalterliche Fest an der Cyriakusruine sind stets ein Höhepunkt im Vereinsleben der 170 Camburger Bogenschützen.

34 Ziele auf einer6,5 Kilometer langen Strecke

Der gesamte Bogenschießparcours wurde zuvor umgestaltet und neu durchdacht. Die beiden Köpfe hinter dem Turnier-Parcours sind vor allem Burkhard Schiller und Thomas Wohlfeld. 34 Ziele mussten die Turnierteilnehmer auf der 6,5 Kilometer langen Strecke am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, abarbeiten. Für solch junge Teilnehmerinnen wie die kleine Elli (10) vom SV Germania Hergisdorf ziemlich anstrengend. „Aber toll“, findet Elli selbst. Wie beliebt das Turnier und der Parcours ist, zeigt sich nicht nur an den Teilnehmern, die von Kiel bis München anreisten, sondern auch daran, dass bereits alle Turnier-Plätze nach 48 Stunden ausgebucht gewesen seien.

Alle zwei Jahre wird das Cyriakusfest ausgerichtet. Rudolf Wolter als Vereinsvorsitzender der Camburger Bogenschützen ist stolz auf das mittlerweile gut eingespielte Organisationsteam: „Jeder weiß bereits, was zu tun ist und wo man anpacken muss. Das macht richtig Spaß.“ Neben der Einsatzfreude seiner Vereinsmitglieder, die beispielsweise neue Treppenanlagen im Wald bauten, will sich Wolter auch für die Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr Dornburg-Camburg, das Technische Hilfswerk Apolda und die Kirchgemeinde bedanken. Ohne die Hilfe sei die mühsam hergestellte Wasser- und Stromversorgung an der Cyriaksruine sowie das Aufstellen von Toiletten nicht möglich.

Bereits am Freitagabend sei alles fertig gestellt gewesen und man habe an der beleuchteten mittelalterlichen Ruine zusammengesessen und dem Wochenende gemütlich entgegengefiebert. Rudolf Wolter selbst verbringe genau wie die vielen Angereisten die Tage und Nächte an der Ruine. Die Teilnehmer waren mit Zelten und Wohnwagen angereist, die nahe des Festgeländes gestellt werden konnten.

Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Jörn Schreiber baut Bogen aus einem Stück Holz. Vor Ort zeigte er seine Handwerkskunst und bot seine besonderen Bogen aus Esche, Ahorn oder beispielsweise Haselnuss zum Verkauf. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Die beiden wichtigsten Männer im Verein: Burkhard Schiller (links) und Thomas Wohlfeld hatten den Bogenschützen-Parcours vor dem Fest neu geplant und gestaltet. Sie dachten sich eine Strecke mit 34 Zielen aus, für die neue Wege und Treppen im Wald angelegt werden mussten. Die Turnierteilnehmer waren von dem Parcours begeistert. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Vorsitzende des Vereins Camburger Bogenschützen, Rudolf Wolter, hat in den vergangenen Tagen direkt an der Ruine im Stöbener Wald genächtigt. Wie viele andere Gäste und Mitglieder des Vereins, die mit Zelten oder Wohnwagen angereist waren. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Mitglieder des SV Germania Hergisdorf waren beim Turnier angetreten. Mit dabei die zehnjährige Elli - vermutlich eine der jüngsten Turnierteilnehmerinnen. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Herold und Geschichtenerzähler: Ralph-Uwe Heinz war als Radolf zu Duringen vor Ort und begeisterte mit seinen Geschichten vor allem die jungen Besucher des Cyriakusfests. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Die Damen an der Kasse freuten sich über jeden Gast. Am Ende wünsche man sich zumindest, dass sich die Veranstaltung trage. In diesem Jahr mussten sie für Erwachsene einen Euro mehr Eintritt nehmen (6 Euro), da die Organisationskosten gestiegen waren. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Stefan Peter Andres alias Hugk von Heiligenberg und seine Tochter Maya alias Elena von Heiligenberg gehören zum Thürzer Haufen und sind von Beginn an fester Bestandteil des Cyriakusfests. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Steinmetz Holger Schöne und seine Familie stellt jährlich die Preise für das Turnier zur Verfügung. Auch für den letzten Platz gibt es einen Steinpokal. Am Stand der Camburger Steinmetzfirma boten auch Heide Schöne und Paul Schöne ein Kreativangebot für Kinder an. Enkel Onno probierte sich natürlich auch aus. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Die Geschwister Thea (17) und Elias (11) verstehen sich eigentlich ganz gut, mit den Strohsäcken versuchten sie sich hier gegenseitig von Balken zu befördern. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Die Baumschaukel wurde stets gut genutzt. Hier schaukelt die kleine Fritzi. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Fotos vom Cyriakusfest in Camburg Zum 5. Cyriakusfest, das verbunden ist mit dem Bogenschießturnier "Cyriakusjagd" zog am Wochenende nicht nur Bogenschützen aus ganz Deutschland an - von Kiel bis München unterwegs - sondern auch viele interessierte Gäste und Mittelalterfans. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Besonders anziehend für Gäste sei stets die Feuershow am Samstagabend, so Wolter. An diesem Samstag präsentierte Wolters jüngerer Bruder Eberhard seine Flammenartistik. Kinder konnten dem Geschichtenerzähler Ralph-Uwe Heinz alias Radolf zu Duringen zuhören oder sich an Mitmachständen ausprobieren – beispielsweise am Stand der Camburger Steinmetzfirma Schöne, die auch die Stein-Pokale für das Turnier fertigt. Dem Bogenbauer Jörn Schreiber aus Erfurt konnte man vor Ort dabei zusehen, wie er kunstfertig aus einem Stück Holz Bogen herstellte, es wurde mittelalterliche Musik gespielt, der Duft der Essenstände lockte und Ritter traten in Schaukämpfen gegeneinander an.

Man wünsche sich, die „magische 1000“ einmal zu knacken, sagte Wolter. Diese Besucherzahl habe man bisher immer unterschritten. Als gemeinnütziger Verein gehe nur darum, dass das Fest sich trage, doch ein Ziel steht auf der Wunschliste, für das Einnahmen und Spenden verwendet werden sollen: die Instandsetzung des derzeit gesperrten Gangs unter der Cyriakusruine.