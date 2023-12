Bunte Weihnachtsrevue und eine Spende fürs Frauenhaus: Das ist los in Jena

Jena. Besucher des Freizeitbads Galaxsea müssen kommende Woche zudem mit Einschränkungen rechnen.

Galaxsea schließt kommende Woche früher

Das Freizeitbad Galaxsea ist während des gesamten Jahres, montags bis sonntags, täglich von 10 bis 22 Uhr, geöffnet. Jetzt gibt es eine Ausnahme! Aufgrund einer Veranstaltung schließt das Freizeitbad am Dienstag, 12. Dezember, bereits am Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, seine Türen. Das gilt für die Badelandschaft, den Wellnessbereich und die Sauna. Einlassschluss für Bad und Sauna ist eine Stunde zuvor. Für diese Einschränkung bittet das Team der Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft seine Gäste um Verständnis. Wer dennoch im frischen Nass abtauchen möchte, kann gerne die neue Sportschwimmhalle „Schwimmparadies Jena“ besuchen. Diese ist dienstags bis 21 Uhr geöffnet; der Einlassschluss beginnt 60 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten.

Spende fürs Frauenhaus Jena

Über eine Spende konnte der Verein Jenaer Frauenhaus freuen. Überreicht wurde der Scheck in Höhe von 600 Euro von zwei Vertreterinnen der Analytik Jena. Dafür kamen Uta Cornelius von der Geschäftsführung der Firma zusammen mit Anne Köhler aus der Unternehmenskommunikation in die Fachberatungsstelle in der Fischergasse 2. Schon das zweite Jahr in Folge wurde der Verein mit einer Spende bedacht. Möglich war dies durch eine Sammlung innerhalb der Belegschaft des Unternehmens anlässlich der Grundsteinlegung des Analytik Jena-Campus im September. Die Spenden werden in diesem und nächsten Jahr überwiegend für die Einrichtung eines barrierefreien Zimmers im Frauenhaus gesammelt, welches spätestens Ende des zweiten Quartals 2024 zur Verfügung stehen soll. Insgesamt benötigt der Verein noch 3000 Euro. Dank der Spende von Analytik und einer weiteren Spende von Jenawohnen ist es jetzt schön möglich, das erforderliche Bett anzuschaffen. Damit hat der Jenaer Frauenhaus e.V. das erste barrierefreie Zimmer in Thüringen! Unternehmen und Privatpersonen, die noch auf der Suche sind nach einem Projekt, dem sie Geld spenden möchten sind herzlich eingeladen, dieses Projekt zu unterstützen.

Uta Cornelius, Geschäftsführung Analytik Jena GmbH (von links) sowie Helena Bauer, und Kathrin Hampel, Jenaer Frauenhaus e.V. bei der Übergabe des Schecks. Foto: Frauenhaus Jena

Treffen der Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern findet am Mittwoch, 6. Dezember, statt. Ab 19 Uhr treffen sich Interessierte in der Drackendorfer Straße 12a.

Weihnachtsrevue mit dem Showballett

Die kleinen und großen Tänzer vom Show-Ballett Formel I laden am 10. Dezember alle zur bunten Weihnachtsrevue in den Sporthallenkomplex Lobeda-West ein. Beginn ist 17 Uhr. Karten gibt es ausreichend an der Abendkasse. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus weihnachtlichen Tänzen, Show-Tanz, orientalischer Tanz sowie K-Pop.