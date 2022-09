Buntes Markttreiben auf dem Jenaer Johannisfriedhof

Jena. 5. Auflage des Festes rund um die Jenaer Friedenskirche am kommenden Sonntag: ökologisch – kreativ – genussvoll

Das ist eine gute Chance, „Natur ins Bewusstsein“ zu rücken. Derart hat Theodor Peschke als Mitglied des Fördervereins Johannisfriedhof den 5. Johannismarkt eingeordnet, den am kommenden Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr Verein und Kirchgemeinde an der Friedenskirche gemeinsam darbieten. Der historische Friedhof sei „ein Juwel; eine grüne Oase mitten in der Stadt“. So etwas habe „man selten in deutschen Großstädten“. Beispielsweise sei zu bedenken, dass der Friedhof gemeinsam mit den Landgrafen-Ausläufern eine Kaltschneise für die Innenstadt bilde.

Eigene Äpfel versaften lassen

Zu alldem passt das Motto „ökologisch – kreativ – genussvoll“ des Johannismarkts. So sind alle Besucher eingeladen, Äpfel wie auch Flaschen mitzubringen und sich per mechanischer Apfelpresse Saft herstellen zu lassen. Zu den kreativen Angeboten gehören Naturforschungen unter Anleitung der Grünen Schule, der Imaginata und des Vereins Witelo. Besucher können Yoga im Grünen erleben; Kinder und Jugendliche bekommen die Chance, erste Griffe zur Selbstverteidigung auszuprobieren. Mitgebracht werden können an diesem Tag defekte Geräte, Fahrräder und Kleidungsstücke: Das „Reparier-Café“ wird helfen. Und beim Blasmusikverein Carl Zeiss kann man sich darin versuchen, ein eigenes Instrument zu bauen.

Musikalisch reicht die Spanne der sechs beteiligten Formationen nach Theodor Peschkes Beschreibung vom Jenaer Posaunenchor bis zu erzgebirgischer Blas- und Erfurter Klezmer-Musik.

„Auf gutem Grund“

Eröffnet wird der Tag um 11 Uhr mit einem Kurz-Gottesdienst. Pastorin Nina Spehr und Pfarrer Johannes Bilz geben am Sonntag den Siebtklässlern zudem die Möglichkeit, sich für den Konfirmanden-Unterricht einzuschreiben.

Der Gottesdienst folge dem Motto „Wir stehen auf gutem Grund“, so erläuterte Nina Spehr, womit hingewiesen ist auf das Wirken des Fördervereins. Er pflegt seit seiner Gründung im Jahre 2014 den denkmalgeschützten Johannisfriedhof rund um die Friedenskirche. Trefflich: Am Sonnabend vorm Johannismarkt lädt der Verein auf 9 Uhr zu seinem nächsten Arbeitseinsatz ein, der wiederum der Auftakt ist für den nächsten Jenaer Freiwilligentag am Wochenende darauf.

Mauern und Wege im Förderprogramm

Vereinsvorsitzender Stefan Danz berichtete, dass bislang für 39 der 385 registrierten historischen Gräber Patenschaften abgeschlossen werden konnten. Dazu gehört eine Schriftenreihe mit Porträts der Persönlichkeiten erwähnt, die auf dem Friedhof letzte Ruhe gefunden haben. 32 solche Heftchen sind nach Danz’ Angaben mittlerweile herausgegeben worden. Besonders freut man sich bei Verein und Kirchgemeinde, dass der Johannisfriedhof in ein Bund-Land-Förderprogramm zum Erhalt von Stadtgrün eingebunden ist. Das ermögliche, in die Mauern und Wege Grund reinzubringen, sagte Stefan Danz. Dem Verein obliege indessen es, sich um die Grabstätten zu kümmern; sie „sichtbar zu machen, aber auch den Charme zu erhalten“. Gute Hilfe hatte der Verein dabei in diesem und im vorigen Jahr: Die Grabplatten-Pflege stand im Mittelpunkt eines internationalen studentischen Sommercamps.