Wenn alle Brünnlein fließen… Das können die Kunitzer nun auch wieder singen, zumindest für einen Brunnen. Denn vor dem Friedhof und der Martinskirche sprudelt, sofern man den Hahn aufdreht, seit dem Wochenende ein neuer Brunnen.

Er ist das jüngste Werk der Burschengesellschaft Kunitz-Lassan 1890, die den im weißen, gut verarbeitete Kalkstein erstrahlenden Brunnen mit dem Kunitzer Wappen in Eigeninitiative erstehen lassen hat.

Viele hätten daran mitgewirkt, hebt Vorsitzender Mirko Bauersachs hervor. Allen voran der Kunitzer Baubetrieb von Lutz Schlegel. Aber auch Schmiedemeister Gero Hüttich, der Kommunalservice Jena und zahlreiche andere ehrenamtliche, tatkräftige Helfer der Burschengesellschaft machten das 15.000 Euro teure Projekt möglich. Unter der Verantwortung des Burschenvereins findet übrigens auch alljährlich das beliebte Kunitzer Eierkuchenfest statt.

Tafel für Spender soll noch folgen

Gefreut habe man sich auch über viele kleine und große Spender für den neuen Brunnen, vor allem die Sparkasse Jena-Saale-Holzland. In den nächsten Wochen wolle man noch eine extra Tafel anbringen, auf denen allen Spendern gedankt werden soll, kündigt Bauersachs an.

Eine Sanierung des früheren, über 90 Jahre alten Betonbrunnens sei aufgrund des maroden Zustandes nicht mehr möglich gewesen, erzählt Bauersachs. Man hab sich nach reiflichen Überlegungen für einen Neubau entschieden.

Aufgebaut wurde über drei Jahre ein in liebevoller Handarbeit hergestellter neuer Natursteinbrunnen, der Motive aus dem Umfeld von Kunitz aufweist. Dazu gehören zum Beispiel der Jahrhunderte alte Weinanbau im Saaletal und die Kunitzburg. Weiterhin wurde der gesamte Vorplatz am Brunnen neu gepflastert, und neue Granitborden wurden durch die Burschengesellschaft eingebaut. Der neue Brunnen verfügt zudem über eine automatische Wassernachspeisung, die es vor allem älteren Bürgern ermöglichen soll, Gießwasser für den benachbarten Friedhof viel leichter zu entnehmen.

In den nächsten Tagen will die Burschengesellschaft den Brunnen noch winterfest machen, also auch einhausen. Die Pflege will man ebenfalls in eigene Regie nehmen.

Einst vier Laufbrunnen im Dorf

Kunitz hatte früher mindestens vier Laufbrunnen. Das heißt: Es lief hier ständig Wasser aus den Brunnenrohren. Sie wurden nach Recherchen des Ortschronisten Gerd Fernkäse von einer Brunnenstube im Wiesenbachtal durch hölzerne Rohre (axial durchbohrte Baumstämme) gespeist. Diese Wasserzuleitung soll bis 1911 bestanden und die Brunnen an der Dorfgaststätte, am Brauhaus, an der herzoglichen Weinkelter (heute Alte Schule), am Friedhof und am Pfarrhaus versorgt haben.

Bereits 1879 habe die Gemeinde die Absicht gehabt, neue Quellgebiete zu erschließen und eine eiserne Wasserleitung zu legen. Realisiert werden konnte diese Maßnahme erst 1911 mit der Erschließung von Quellgebieten am West- und Nordwesthang des Jenzigs. Heute erfolgt die Wasserversorgung durch die Stadtwerke Jena.

Um 1922 wurde durch den damaligen Bürgermeister Weber gusseiserne Becken für die Brunnen angeschafft. „Persönlich habe ich noch das eiserne Brunnenbecken an der Gaststätte Zur Kunitzburg erlebt“, berichtet Bauersachs. Es habe sich dort bis etwa 1950 befunden. Seit wann das Betonbecken am Friedhof stehe, sei ihm leider nicht bekannt. Zumindest habe es eine Ähnlichkeit mit dem ehemaligen Becken an der Schule.

Zusammenfassend könne man sagen, dass es bereits 1904 ein Brunnen am Friedhof gegeben haben muss. So habe sich auf dem Grundstück der Familie Hahn gegenüber der Kirche bis 1846 die alte Dorfschule von Kunitz befunden, bevor dann die neue Schule gebaut worden sei (heutiges Dorfgemeinschaftshaus). Es sei sehr wahrscheinlich, dass diese Schule, in der auch der Lehrer wohnte, einen Laufbrunnen, analog dem des Pfarrhauses besessen habe. Man könne deshalb davon ausgehen, so Bauersachs, dass bereits mehrere Hunderte Jahre am jetzigen Brunnenstandort oder im näheren Umfeld ein Brunnen existiert haben muss.