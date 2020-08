Bus ins Jenaer Himmelreich zu teuer

Zur ab 31. August geplanten Einstellung der Stadtbusverbindung ins Wohngebiet „Himmelreich“ hat sich am Mittwoch die SPD-Stadtratsfraktion zu Wort gemeldet. Tina Rudolph äußert Verständnis für die Kritik von Bürgern, denen seit Jahren eine Straßenbahn versprochen worden sei (wir berichteten). Den geforderten Erhalt der bestehenden Schienenersatzverkehr-Busverbindung bis dahin lehnt die SPD aber ab und stützt damit Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD), in dessen Ressort der Nahverkehr fällt. Gerade in den Zeiten einer coronabedingten Haushaltssperre erscheinen der SPD die genannten Kosten für die geforderte Buslinie unverhältnismäßig hoch. Es ist nun von bis zu zwei Millionen Euro die Rede. Der einzig realistische Weg zur sicheren Versorgung des Jenaer Nordens mit ÖPNV ist laut SPD der möglichst schnelle Bau der seit Jahren zugesagten Straßenbahn bis ins Himmelreich. Die SPD will – anders als Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) – die Straßenbahn noch vor der als Umleitung nützlichen Wiesenstraßen-Verlängerung bauen..