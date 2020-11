Bus muss in Jena notbremsen: Mehrere Verletzte - Bei Eisenberg überschlagen und schwer verletzt

Bus muss notbremsen: Mehrere Verletzte

Mehrere Verletzte gab es am Sonntagmittag bei einem Bremsmanöver eines Busfahrers in Jena. Der 52-jährige Busfahrer fuhr gegen 12.30 Uhr die Dornburger Straße in Jena und musste an einer Ampel halten, da diese auf Rot umsprang. Da der Fahrer das Signal aber erst sehr spät erkannte, musste er notbremsen, um rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Drei Fahrgäste im Alter zwischen 57 und 87 Jahren kamen daraufhin zu Fall und verletzten sich leicht, benötigten aber keine medizinische Versorgung.

Bei Eisenberg überschlagen und schwer verletzt

In der Nacht auf Montag verunglückte ein junger Mann im Saale-Holzland-Kreis. Der 20-Jährige war mit seinem Pkw zwischen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Dieses musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Junge Frau stürzt bei Bucha

Eine 17-Jährige stürzte am Sonntagnachmittag mit ihrem Moped bei Bucha. Die junge Frau war gegen 15.30 Uhr im Kreisverkehr an der Anschlussstelle Bucha unterwegs und versuchte einen Gang herunterzuschalten. Dabei brach allerdings ihr Hinterrad aus und die Krad-Fahrerin kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die 17-Jährige leicht, musste aber nicht in ein Klinikum gebracht werden.

